Mediaset se echa al monte y "ficha" como tertuliano al expreso Oriol Junqueras

'La mirada crítica', el programa matinal que conduce Ana Terradillos en Telecinco, ha contado en la mesa de debate político con la participación del presidente de ERC

Una sorprendente presencia ha dejado casi sin palabras a miles de espectadores que estaban sintonizando en la mañana de este martes La mirada crítica, el programa que presenta cada mañana Ana Terradillos en Telecinco. Y es que a la mesa de debate político se ha sumado nada más y nada menos que Oriol Junqueras, actual presidente de ERC, que estuvo en la cárcel por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que, posteriormente, fue indultado.

En realidad, el político independentista acudió a los estudios de Fuencarral para ser entrevistado por Terradillos, pero la sorpresa llegó cuando Junqueras abandonó su silla y se incorporó a la mesa de la tertulia política para, desde allí, responder a las preguntas que le estaban formulando los periodistas colaboradores.

Fichaje estrella en @miradacriticat5: este martes hemos incorporado a la mesa de analistas con @anaterradillos a @junqueras, el líder de @Esquerra_ERC con @estherpalomera @estherestebanh y José Luis Pérez. pic.twitter.com/QTf9GGr1UQ — Javier Casqueiro (@javiercasqueiro) December 19, 2023

Al presidente de Esquerra se le ha visto cómodo y suelto durante todo el tiempo que ha participado en La mirada crítica hasta el punto de que la propia Ana Terradillos ha visto la ocasión y le ha espetado la pregunta que muchos esperaban: "¿Y si le ficho como contertulio?"

"Pues como estoy inhabilitado y no puedo tener cargos institucionales, lo mismo me apunto", respondía el catalán. Además, el político sorprendió a todos al desvelar su pasado profesional en el mundo de la televisión "Yo me dediqué durante unos años al mundo de la televisión en Extremadura como ayudante de realización", aseguró Junqueras.

Durante la entrevista, Junqueras habló sobre las negociaciones sostenidas entre el PSOE y ERC e insistió en que "ellos quieren mantener unido el territorio español y nosotros, hacer un referéndum". Además, considera que "celebrar un referéndum en Cataluña no es un delito porque no está en el Código Penal" y abogó por la solución del modelo de financiación autonómica que, a su juicio, "está caducado desde hace años. La política española debería plantearse estas cuestiones", aseguró el presidente de ERC.