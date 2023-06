ESpolítica / Feijóo sin Vox: las otras opciones que maneja el PP para el 23J

Nueva entrega de ESpolítica, el programa de debate y análisis de ESdiario. El PP aspira a gobernar en solitario y para ello debe superar con holgura los 150 escaños en el 23J.

“No hay pacto más indigno que el del PSOE con Bildu”, esto es lo que se escucha en la sede nacional del PP cuando se le pregunta por sus pactos con Vox.

La actualidad de esta semana tiene como epicentro la Comunidad Valenciana y Murcia. Dos regiones que evidencian los dos escenarios que grosso modo pueden ocurrir tras las elecciones del 23J: la necesidad de que el PP pacte con Vox, como en la Comunidad Valenciana, o que el PP se plante ante las desmesuradas presiones -y pretensiones- de Vox y opte por un gobierno en solitario porque así se lo permiten los resultados obtenidos, como en la Región de Murcia.

En este contexto de intensa actualidad, cada semana analizamos en ESpolítica, el programa de debate y entrevistas de ESdiario, las noticias más destacadas de política y economía.

En esta entrega, moderado por el periodista de ESdiario Hugo Pereira, contamos con el análisis del subdirector del periódico, Benjamín López, y del periodista Ricardo Martín.

Superar los 150 escaños y gobernar en solitario

Tal y como hemos avanzado en ESdiario, desde el Partido Popular no consideran que su techo esté en los 150 diputados que reflejan las últimas encuestas. Creen, sin embargo, que todavía tienen “más tiempo” para conseguir superar esa barrera.

Y el objetivo que subyace no es otro que gobernar en solitario. Es decir, sin el partido de Santiago Abascal. El superar los 150 escaños conllevaría una importante merma del poder de presión de Vox sobre los populares porque el PP sumaría más escaños que toda la izquierda junta: en tal escenario el PP no necesitaría el apoyo de Vox, sólo que los de Abascal no pacten con la izquierda y voten en contra.

Se trata de un escenario del todo posible y, desde luego, el más ansiado desde el número trece de la Calle de Génova.

Apelar al voto útil

Para conseguir tal objetivo de cara al 23J, desde el PP usarán en su favor los imprescindibles pactos con Vox que en algunos municipios y regiones deben fraguar. Los votantes son los que mandan en un democracia: “si no se quiere que el PP no tenga más remedio que pactar con Vox para conformar el Gobierno de España, es necesario que voten masivamente al PP y pueda, por tanto, gobernar en solitario”, inciden desde Génova.

Y ese será el recurso discursivo que usen de aquí al 23J. Apelar al voto útil, esto es, el voto del PP.

No es cierto que el PP vaya a pactar con Vox a nivel nacional porque ya lo está haciendo en municipios o en regiones, como se está asegurando desde el bloque de la izquierda. El PP ansía gobernar en solitario. No quiere, desde luego, a Vox en un futurible gobierno de Feijóo. Pero para conseguirlo, debe superar con holgura el “techo” de los 150 escaños.