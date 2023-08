Sáenz de Buruaga no aceptará “tutelas, injerencias ni desventajas" en Cantabria

La presidenta regional se estrenó al frente del Día de la Comunidad en Cabezón de la Sal, donde hizo referencia a una posible "quita de deuda o financiación autonómica a la carta".

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que la región no aceptará “tutelas, injerencias y desventajas” de ningún tipo y ha reinvindicado la igualdad con otras comunidades de España en el Día de Cantabria.

En su discurso, la mandataria resaltó la acción de su gobierno en los primeros meses de actividad. "Cantabria tiene un Gobierno firme que no va a tolerar un trato desigual (...), no es posible ser libre si no somos iguales”, afirmó en su discurso del día de la comunidad, que como cada año se celebra en Cabezón de la Sal.

🎥 En el siguiente vídeo te resumimos lo más destacado de la intervención de la presidenta @mjburuaga en el Pregón del #DíaDeCantabria, a cargo del pintor torrelaveguense Pedro Sobrado 👨‍🎨 pic.twitter.com/KKlU7pMmcc — Gobierno Cantabria (@cantabriaes) August 4, 2023

Sáenz de Buruaga se refirió así a la posibilidad de una "quita de deuda" o una "financiación autonómica a la carta" que pueda beneficiar a otras comunidades, y pidió unidad a las fuerzas políticas del Parlamento de Cantabria para reivindicar lo que considera justo para la región. Destacó que Cantabria no aceptará desventajas frente a otros territorios.

También hizo un llamado a la unidad frente a cuestiones como la política energética del Gobierno central, legislación sobre la vivienda y la protección del lobo, que ha calificado de “injusta”, y afirmó que la lista de asuntos de importancia es larga.

La presidenta cántabra subrayó que gobernar no se trata de colores políticos, sino de colaboración institucional y esfuerzos comunes. “Nuestra valía y fuerza pueden contribuir a hacer una España mucho mejor. La España solidaria de cooperación y esfuerzos comunes es la España en la que la mayoría queremos vivir".

La presidenta cántabra también ha dicho que "gobernar no es cosas de colores políticos ni de filias y fobias" y ha apelado "a la colaboración institucional" con el Ejecutivo de la nación y el resto de administraciones.

Asimismo, anunció que su Gobierno está trabajando para convertir la Residencia Cantabria en un centro de investigación biomédica, pidiendo una reunión al Ministerio de Inclusión para hablar de ese proyecto "estratégico" para la región.

🇵🇱🇵🇱 ¡Feliz Día de Cantabria!

¡Feliz Día de La Montaña! 🇵🇱🇵🇱



Hoy celebramos los sueños compartidos que nos mueven y nos impulsan. Y lo hacemos con la ilusión y con el orgullo de ser y pertenecer a la mejor tierra del mundo.



Orgullo de nuestras raíces, tradiciones y cultura. pic.twitter.com/6IBb6RQaNP — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) August 13, 2023

Ha destacado también que en sus primeros meses de gobierno el PP ha continuado con "los proyectos que son buenos para Cantabria", aunque ha afirmado que su Ejecutivo les está dando un nuevo impulso. "Nadie hizo más en menos tiempo", ha asegurado.

Sáenz de Buruaga también mencionó que su ejecutivo está trabajando en una reforma fiscal para reducir los impuestos en Cantabria y resaltó que se está sintiendo el cambio en la región en estos primeros meses de su mandato.