El descuido "en tetas" de María León en plena Gran Vía prende la mecha en Cuatro

Siendo que la familia de Carmina Barrios no se puede catalogar como de corriente o común todo lo que les suceda puede entrar dentro de la normalidad del Clan pero siempre logran sorprender.

Una vez más Martínez y Hermanos hizo honor a su nombre haciendo que los invitados se sintieran como de la familia y desvelando anécdotas divertidas y muy personales hasta ahora desconocidas.

Este lunes le tocó el turno de sentarse en el sofá de Dani Martínez a María León que no dudó en protagonizar el momentazo contando algo que le ocurrió cuando se metió en una aplicación para ligar... sin demasiada experiencia. Spoiler: algo salió mal.

Y es que mientras conocía a un chico todo parecía ir bien hasta que llegó el momento de darse los teléfonos. En ese momento, se equivocó y le dio al chico el de su madre en vez del suyo.

Carmina Barrios y el muchacho que quería llevarla a la montaña por María León

Teniendo en cuenta que la madre de María y de Paco León es Carmina Barrios, normal que la risa se apoderara del plató de Cuatro nada más escuchar la información.

Dicho y hecho: "Mi madre me llamó y me dijo: María, que me está escribiendo un muchacho que me dice que me quiere llevar a la montaña". León explicó entonces que le contó al chico que se había equivocado: "Era mi primera vez". Pero lo mejor de todo es que el chico vio una foto de Carmina Barrios en vez de una de María León: "Se hizo mi madre montañera, ¿te imaginas?", bromeó la actriz entre las carcajadas de los presentes.

Claro que no solo con las apps para ligar tuvo sus más y su menos. También reveló su primera entrevista (con quien era entonces su también primera representante): "Era muy chiquitita y estaba muy nerviosa por si me aceptaban o no. Justo acababa de salir de un casting y mi hermano Paco me había regalado un corpiño, como un capote". Ella se presentó muy contenta con el regalo de su hermano por Gran Vía, directa a la entrevista.

El top less accidental de María León en plena Gran Vía

"De repente estaba cruzando un paso de cebra y a una persona se le cayó algo. Me agaché y me levanté y cuando le di el dinero estaba en tetas", confesó. Como sería el momentazo que la chica le empezó a decir que "dónde estaba la cámara oculta". Una chica entonces pasó, le abrochó todo, ayudándole sin decir nada. Tras este pequeño incidente topless, María tuvo que salir adelante con la entrevista y por fortuna, le cogieron en el casting.

Fortuna para ella y fortuna para Mediaset ya que este lunes Martínez y Hermanos mejoró sus cifras en Cuatro subiendo en los audímetros hasta el 5.3% de cuota de pantalla y los 503.000 espectadores, sus datos más altos desde el pasado 8 de abril.