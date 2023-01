La chapuza de Montero sigue rebajando penas a violadores: un caso más en Navarra

Un individuo violó en un piso de Pamplona, dos veces seguidas, al hijo de una amiga. Ahora cumplirá tan solo la mitad de su condena y saldrá en libertad vigilada fuera de nuestro país.

Tristemente no es el primero ni será el último que, gracias a la nueva ley del Gobierno, se libre de cumplir su condena. Irene Montero, impulsora principal de esta norma y encargada directa en el Ejecutivo de la protección de las mujeres ha provocado que, desde que entrara en vigor, 133 agresores sexuales se hayan beneficiado de las lagunas de una de sus reformas estrella.

En el último caso conocido, el condenado aprovechó la buena relación que mantenía con una amiga de su hermano para conseguir cuidar al hijo de ésta un día que no tenía con quién quedarse. Fue entonces cuando lo violó en su casa, amenazando al menor para que no le contara nada a su madre. Por si no fuera suficiente al día siguiente, según la sentencia, el acusado volvió a repetir el abuso nuevamente en su domicilio.

En esta ocasión y en un principio, la pena era de 9 años y 6 meses pero se sustituirá por la expulsión del territorio nacional una vez que el inculpado, de nacionalidad colombiana y en prisión provisional desde abril de 2022, haya cumplido la mitad de la condena. Además, según el fallo, el niño de 10 años presenta importantes secuelas a raíz de la violación como irritabilidad, actitud y conductas evitativas y muestra continuamente sentimientos de culpabilidad, vergüenza y rabia.

Desde luego que cortos se quedan el resto de castigos, como la no posibilidad de volver a España durante 10 años, indemnizar a la víctima con 50.000 euros o no poder acercarse ni comunicarse con ella durante 12 años. Además de 5 años de libertad vigilada tras cumplir su condena que te recuerdo pasa de casi 10 años a 5.

133 agresores beneficiados y 49 víctimas mortales

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene una cifra negra de balance de fin de año: 133, que es el número de los agresores sexuales que al menos se han beneficiado de las rebajas de penas por la aplicación de la ley de sólo sí es sí. Un balance negativo de una ley que precisamente buscaba lo contrario, disuadir las agresiones, y que ha dejado a la ministra tocada con la parte socialista del Gobierno pidiendo una modificación de la norma.

Según los datos recabados hasta ahora, por comunidades autónomas las rebajas de penas suponen 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía, 15 en la Comunidad Valenciana, 12 en Castilla y León, 9 en Canarias, 8 en País Vasco, 7 en Asturias, 7 en Extremadura, 5 en Cantabria, 4 en Cataluña, 4 en el Tribunal Supremo, 2 en Baleares, 2 en Murcia, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra y 1 en La Rioja.