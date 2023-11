Javier de Andrés "desacompleja" al PP vasco para competir de tú a tú con el PNV

El dirigente popular, que este fin de semana dará el relevo al histórico Carlos Iturgaiz, se rodea de cuatro jóvenes ajenos a los "años de plomo" para revolucionar el partido.

A buen seguro, este sábado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, la ovación más atronadora se la llevará un viejo rockero del PP curtido en las maduras pero sobre todo, y trágicamente, en las duras. Cuando para los populares hacer política no era una profesión sino una dramática heroicidad.

Génova va a dar manos libres a Javier de Andrés y pleno apoyo a su hoja de ruta resumida por el propio Feijóo hace unos días con este gráfico lema: "Un PP vasco y no un PP en el País Vasco".

Carlos Iturgaiz, siempre generoso con las siglas populares, da un paso al lado convencido hace tiempo -como Alberto Núñez Feijóo- de que el PP vasco necesita terapia de choque. Más aún cuando , debido a los bandazos de un PNV abrazado y rehén del sanchismo, se le ha abierto al centroderecha constitucionalista un caladero de votos aún por explorar.

Cerrada la pacificación del PP en el País Vasco y las importantes heridas de la traumática salida de Alfonso Alonso rebelado contra Pablo Casado por el pacto electoral con Ciudadanos, llega Javier Andrés con la misión de revolucionar el partido. Aunque desconocido en la política nacional, De Andrés es un viejo conocido en la vasca tras su etapa como Diputado General de Álava, heredero del histórico Ramón Rabanera.

Una cúpula entre la veintena y la treintena

Este sábado, De Andrés lanzará el PP vasco 3.0 y para ello -en parte por los tradicionales equilibrios territoriales- a la vizcaína Esther Martínez como secretaria general, según ha adelantado este viernes El Correo. Es en la actualidad la portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao.

Esther Martínez, la elegida por Javier de Andrés para pilotar la renovación integral del PP vasco.

Prueba de las intenciones del nuevo barón territorial es que se rodea de tres jóvenes ajenos a los años de plomo del terrorismo etarra. Iñaki García Calvo, de 35 años, será el nuevo vicesecretario de Política Municipal y Foral. Fue concejal en el Ayuntamiento de Vitoria en la etapa en la que Javier Maroto fue alcalde de la capital vasca.

Mikel Lezama, de 30 y próximo a Borja Sémper, es el elegido para la Vicesecretaría de Cultura y Deporte. Y el jovencísimo Jon Albisu, de 21, asume la estratégica área de Renovación Política.



Génova va a dar manos libres a De Andrés y pleno apoyo a su hoja de ruta resumida por el propio Feijóo hace apenas unos días con este gráfico lema: “Un PP vasco y no un PP en el País Vasco”. Es decir, recuperar el viejo anhelo de otro ex, Antonio Basagoiti, de apegar el partido al terreno y la idiosincrasia particular de los vascos de centroderecha, mayoritarios hasta ahora en las urnas.

De la relevancia que la dirección nacional da a este congreso que se celebra bajo el lema Mirando al futuro, da cuenta la nómina de invitados que aterrizarán en Vitoria: de Feijóo a Gamarra, pasando por Ayuso o el manchego Paco Nuñez. Y así, Javier de Andrés saldrá el domingo del cónclave como un nuevo peso pesado del PP de Feijóo.