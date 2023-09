El independentismo no se fía de la palabra de Sánchez y sube sus exigencias

Junqueras y Aragonés se muestran seguros de tener el Gobierno socialista en sus manos y al presidente en funciones contra las cuerdas. Por ello, afirman que la amnistía es solo el principio.

Para el líder de ERC, Oriol Junqueras, la amnistía que su partido exige a Pedro Sánchez para apoyar su investidura en el Parlamento "es solo el principio, es condición necesaria pero no suficiente, pues hay que plantear la autodeterminación". Ese es el mantra que el independentista repite en la entrevista que publica este domingo 'La Vanguardia', conocedor de que su formación es una de las que tienen la sartén por el mango si el presidente en funciones quiere formar gobierno.

A esa condición añade otra más, tras recalcar que sin la amnistía no hay una condición de igualdad en la negociación. "Es imprescindible plantear un referéndum de autodeterminación" si Sánchez quiere resolver el conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español ". Esos son los dos requisitos que esgrime el político para que los socialistas obtengan su apoyo. De ahí que Junqueras, uno de los nueve presos del 'procés' indultados por Sánchez, sostenga que no basta con el compromiso tácito del PSOE "sino que se deben pactar las condiciones en las se lleve a cabo dicha consulta".

El republicano considera que en la actualidad hay una mejor situación para lograr el primer objetivo, a diferencia de 2019, ya que entonces había una mayoría alternativa en el Congreso de la que formaba parte Ciudadanos y se hacía más difícil hablar sobre la amnistía o llegar a un acuerdo sobre ella. Sin embargo, "ahora los resultados electorales han hecho que no exista una alternativa a una mayoría en la cual esté el independentismo catalán y el vasco".

Celebramos que Junts per Catalunya se sume a la estrategia de forzar al Estado a negociar

En esta línea, Junqueras sostiene que es esencial que el conjunto del independentismo se coordine, por lo que celebra que Junts per Catalunya "se sume a la estrategia de forzar al Estado a negociar". Interrogado sobre si podría haber el riesgo entre su partido y Junts para ver quien obtiene más beneficios de los contactos con Sánchez, lo negó, tajante: "Por nuestra parte seguro que no. Ojalá que esa circunstancia no se produzca por parte de nadie".

"La negociación Junts-PP: una tentación"

El presidente de ERC sostiene, en relación a que los de Puigdemont esté abierto a negociar con el PP de "una tentación que nosotros no tenemos", si bien dijo comprender que otras formaciones que se han entendido en muchas ocasiones tengan más facilidad en dialogar.

En cuanto a su opinión sobre propuesta del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, de reinterpretar la Constitución, la consideró "corta y pequeña para Cataluña". Y argumentó: "Somos respetuosos con los planteamientos ajenos y entendemos que aquellos que disponen de un régimen económico especial y otras prerrogativas relevantes establezcan un marco de negociación; es perfectamente comprensible, como también lo es que nosotros tengamos un marco de referencia diferente, más ambicioso".

Aragonés reafirma las condiciones

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reafirmado las condiciones que Junqueras ha puesto este domingo al PSOE para apoyar la reelección de Sánchez al frente del Gobierno: amnistía y referéndum."Hay que leer siempre a Junqueras", ha dicho el coordinador nacional del partido en un tuit.