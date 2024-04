La red social X censura al autor de la exclusiva sobre Begoña

La información de nuestro digital sobre las relaciones entre la esposa de Pedro Sánchez y la empresa pública Redeia recibe la censura del antiguo Twitter

2024 y hay censura. Pero preferimos pensar que lo mismo ha sido un error. La red social X, la antigua Twitter, ha decidido, de manera sorprendente para cuantos trabajamos en ESdiario, limitar el alcance del posteo en esa plataforma efectuado por nuestro departamento de redes y que concierne a la exclusiva que Francisco Mercado ha publicado hoy sobre las relaciones entre Begoña Gómez, segunda dama del país, y la empresa pública Redeia, dirigida por la ex ministra socialista Beatriz Corredor.

"Añadimos una etiqueta temporal a tu cuenta que podría afectar a su alcance. Más información". Ése fue el escueto mensaje con el que X nos sobresaltó a todos los que conformamos ESdiario a los pocos minutos de publicar la exclusiva de Mercado. Pero, ¿qué es eso de añadir una etiqueta temporal y por qué? X tampoco da muchas explicaciones.

"Es posible que se limite el alcance de su cuenta y que su contenido quede restringido temporalmente. Por ejemplo, este (sic) puede ser excluido de tendencias, respuestas y notificaciones recomendadas", advertía X sobre las consecuencias del etiquetado de nuestro post sobre la exclusiva de Mercado: un tuit sin sesgo y que simplemente comunicaba a nuestros seguidores que la información publicada estaba disponible.

Pero lo mejor es la razón por lo que la cuenta de ESdiario en X (aquí pueden seguirla, si así lo desean) ha sido 'etiquetada'. "Descubrimos que tu cuenta podría contener spam o estar involucrada en otros tipos de manipulación de la plataforma. No puedes utilizar los servicios de X de una manera destinada a amplificar o suprimir artificialmente la información o participar en comportamientos que tienen como fin manipular u obstaculizar la experiencia de las personas o las defensas contra la manipulación de la plataforma en X". Sorprendente.

Otras pruebas

Por supuesto, y aunque sea domingo, no nos quedamos de brazos cruzados. Algunos de nuestros colaboradores publicaron, desde sus cuentas anónimas en la misma red social, posteos similares con el mismo contenido. Bingo. Allí no pasó nada: no hay etiquetas, avisos, alarmas ni nos han puesto grilletes. Pensamos que la etiqueta que ha sido un error de los automatismos de X, pero en estos tiempos en que la libertad de Prensa está bajo sospecha, ¿se imaginan si no fuera un error?