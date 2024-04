El operador estatal eléctrico apoya la cátedra de Begoña Gómez

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor (546.000 euros de sueldo), promueve y comparte eventos con la esposa de quien la nombró para el cargo, Pedro Sánchez

Redeia es una empresa estatal clave en España. Transporta la electricidad y opera el sistema. Su primer accionista (20%) es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Estatales). Obtuvo 690 millones de beneficios en 2023 gracias a este monopolio. Dio tal pelotazo el mismo año que Sánchez vendía su tope al precio de la luz. Un 60 % del accionariado procede de instituciones extranjeras.

La preside una ex ministra socialista con Zapatero, Beatriz Corredor. Pero este gigante eléctrico ilumina una pequeña cátedra. La de Begoña Gómez. Figura como empresa colaboradora fija en su publicidad y ha dejado un reguero de eventos compartidos o apoyos.

El 22 de octubre de 2021 Beatriz Corredor preside unas jornadas de sostenibilidad pilotadas por Red Eléctrica Española, anterior nombre de Redeia. Es uno de los ODS (Objetivos de Desarrollos Sostenibles) que constan en el arsenal de actividades de la cátedra de Begoña Gómez.

Y, por supuesto, interviene Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, de la Universidad Complutense de Madrid. "Hoy la nueva economía demanda otro modelo de empresa, que no sólo mire por el negocio y que incorpore también variables sociales y ecológicas que impacten de forma positiva en el entorno".

La segunda dama se codea ahí con altos cargos del Gobierno de su marido. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García. Clausura las jornadas recordando que "el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un instrumento sin precedentes para dar el salto en sostenibilidad que queremos y que necesitamos tras la pandemia".

Y el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González. Destaca la importancia que llevar a cabo un desarrollo territorial equilibrado pues a su juicio, "cuidar del territorio requiere también cuidar de las personas que viven en él para garantizar la cohesión social y que haya oportunidades para todos".

Pero tal evento compartido no es un hecho aislado. Hace dos meses Corredor agradecía su presencia en la cátedra de la segunda dama: "Fue un placer conocer a los alumnos y pasar un rato tan agradable con vosotros. Gracias por contar conmigo". Y Begoña Gómez se mostraba emocionada del comienzo de su master en esa nueva edición.

Redeia figura como colaboradora oficial de la cátedra de Begoña Gómez. La sinergia la corrobora el entusiasmo en redes de una directiva de la firma estatal. Publicitaba así dicha cátedra. "Es fácil hacer match cuando a ambos lados, empresas y tercer sector, encuentras proyectos transformadores y personas comprometidas que creen, como tú, que un mundo más sostenible, justo e inclusivo es posible. En la recta final del máster de #TSC Universidad Complutense de Madrid y buscando la #transformacionsocialcompetitiva en Redeia. Seguimos!!!!".

La segunda dama, a ambos lados

En efecto, ése es el problema de la actividad de Begoña Gómez: está a ambos lados. Realiza una actividad privada respaldada por una firma estatal liderada por una persona nombrada por su marido. Debe a Sánchez un sueldo de 546.000 euros.

Begoña Gómez publicita Redeia bajo el rótulo de "empresas que han confiado su formación en nosotros". No ofrece más detalles. Pero la traducción política es simple. Una empresa estatal que controla su marido confía en la cátedra de su esposa. ¿En cuántas cátedras no confía Redeia? ¿Por qué ésta merece su apoyo y otras miles no? ¿Cómo se consigue que el operador eléctrico confíe en una cátedra? 690 millones de beneficios darían para muchas cátedras.

ESdiario ha solicitado sin éxito a Redeia el contenido e importe de su colaboración con la cátedra de Begoña Gómez. La cuantía desembolsada no cambiaría lo esencial del asunto. Un solo euro de una firma estatal invertido en potenciar el trabajo de la esposa del presidente ya mancharía.

Aquí no hay un triángulo: Begoña Gómez recibe apoyo de una empresa que controla su marido. No se financia un acto en el que, oh casualidad, interviene ella. Léase Ceapi. En este caso el nexo es directo: Una firma del esposo mima a su esposa.