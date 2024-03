El mensaje de Yolanda Díaz contra los ricos le estalla a Sumar: "¿y qué sois?"

“Lo dice la que compra ahora en Gucci y cobra 84.000 euros con dietas y piso de 400 metros gratis”, recuerdan a la vicepresidenta. “Yolanda es que va a Cáritas todas las semanas”, ironizan

“Los ricos no necesitan sanidad y educación pública, no necesitan la política, nosotros sí. Por eso los ricos la deterioran a través del ruido y enfangan las instituciones. El PP recorta para que la gente trabajadora como yo no podamos estudiar”, arengaba en la pasada asamblea de Sumar la líder de la formación y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a sus bases. Pero el vídeo ha corrido como la pólvora y no precisamente para bien, recordando a Yolanda Díaz que quizá ella deba verse en un espejo cuando habla de los ricos.

Los ricos no necesitan la política, por eso la deterioran a través del ruido y enfangan las instituciones.



Tenemos la obligación de devolver la dignidad a la política para proteger a quienes más necesitan un horizonte de esperanza. pic.twitter.com/gooONjxMKG — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 25, 2024

“Habla de los ricos quien gana 84.000 euros, más una casa de 400 metros cuadrados gratis, más dietas, más gastos de representación y que tiene a su disposición un séquito de cargos a su disposición más un presupuesto obsceno”, reprochaban a Yolanda Díaz.

Otras personas recordaban a la vicepresidenta que sus gustos no son precisamente de “gente trabajadora” como ella se autodenomina, sino más bien de esos ricos que desprecia: “lo dice la que compra ahora en Gucci”, “si se gasta 5.000 euros en ropa” o “si lleva cinco años yendo a la peluquería varias veces a la semana”.

Algunos señalan a Yolanda Díaz que “hay ricos que ni viven en pisos de 400 metros cuadrados como tú” o “habla como si todas las semanas fuera a Cáritas a pedir alimentos… qué vergüenza”. “No sé qué me hace más gracia: Que te excluyas de rica, que te incluyas de pobre o que te aplaudan creyéndote una de ellos”, subrayan a la líder de Sumar.