El portavoz de Ayuso noquea a Sánchez en un minuto letal: "Es una barbaridad"

Alfonso Serrano: “Si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí”, destaca, que recuerda que “es una barbaridad decir que en Cataluña hay conflicto"

El secretario general del PP de Madrid y portavoz, Alfonso Serrano, ha pegado un repaso a las intenciones de Pedro Sánchez y ha resaltado que “si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí y si fuera el voto de un ladrón reducirían el delito de malversación. Ah, eso ya lo hicieron”

Para el portavoz de Ayuso, “es una barbaridad asumir que en Cataluña hay un conflicto estrictamente político y que para resolverlo hay que saltarse la Constitución y el Estado de Derecho. Que lo pretenda Sánchez es previsible. Que lo acepte el socialismo madrileño es un error histórico que ni las buenas formas de Lobato podrán superar”

Alfonso Serrano también ha indicado que “podría decir que hay un conflicto sentimental que no sabemos cómo resolver, el de hombres que creen tener el derecho a practicar sexo sin consentimiento. ¿Por qué no acabar con esta crisis afectiva amnistiando a violadores y pederastas? No hace falta ni que se arrepientan. ¡Confiemos en que no volverán a hacerlo! Estarán de acuerdo conmigo que lo que estoy diciendo es una barbaridad ¿no?”

Para el portavoz del PP, “con su silencio actual pretenden esconder que hace 3 meses afirmaban solemnemente lo que hoy son incapaces de verbalizar. Su silencio nos obliga a pensar que: Si a Sánchez le faltaran los votos de un violador mitigarían su condena sí o sí, y si fuera el voto de un ladrón reducirían el delito de malversación. ¡Ah! Eso ya lo hicieron”.