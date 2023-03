Una señal de tráfico en castellano hace saltar las alarmas en Lérida

El kilómetro 512 de la autovía A-2, que dirige a Agramunt y a la zona norte de Cervera a través de la carretera L-303 ha sido el foco de atención esta semana. Y todo por un cartel, una señal que indica la dirección de las dos poblaciones más cercanas y que está, estaba, escrito en castellano.

He comunicat a l’alcalde de #Cervera l'error en la retolació d'un cartell de sortida de l’A-2 en el tram actualment en obres. Es procedirà al canvi el més aviat possible i es recuperarà la retolació en català com és habitual a la xarxa de carreteres de l’Estat a Catalunya pic.twitter.com/ofCyPf9lpF