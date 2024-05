Las otras elecciones en Cataluña: el PP lucha hasta el final para ganar a Vox

Feijóo ha propuesto el "modelo del PP de Badalona", del alcalde Xavier Albiol, que hizo de la lucha contra la 'okupación' ilegal uno de sus temas estrella, como último coletazo antes del 12M

Restan horas para unos comicios que no dejarán indiferentes ni a los catalanes ni, tampoco, al resto de españoles. Desde luego, los elecciones catalanas perfilarán un difícil encaje de piezas para Sánchez, que -todo indica- no tendrá tanta suerte como en País Vasco: contentar simultáneamente a Junts -con su amenaza de "colorín colorado" sobre la mesa- y a ERC, ambos socios de investidura del presidente del Gobierno, no se asemeja fácil.

🌹 El #12M només hi ha dues opcions: continuar com fins ara, amb una majoria independentista incapaç de proporcionar estabilitat, o obrir una nova etapa a Catalunya liderada per @socialistes_cat, amb l'objectiu d'unir i servir els catalans i catalanes.#ForçaPerGovernar #VotaPSC pic.twitter.com/wLiLtpiZtp — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) May 10, 2024

El ganar unas elecciones, como es previsible que consiga el socialista Salvador Illa, nunca ha tenido un saber tan amargo. Una victoria que, con mayor o menor intensidad, todo se decidirá en las cercanas urnas, será empañada por la incertidumbre e inestabilidad. Y la culpa, en inmenso porcentaje, lo tienen los cuestionables y cuestionados -a la vez que ilógicos- pactos de Pedro Sánchez con unas fuerzas tan dispares como en palmaria pugna. Ni el PNV ni Junts se han convertido en socialistas ni, en suma, ese sólido bloque de la "mayoría progresista" -PSOE dixit- existe, tal y como venimos analizando en ESdiario.

El PP busca superar a Vox y ser la "alternativa constitucionalista"

Sin embargo, más allá de la pugna oficial de los comicios, se encuentra otra oficiosa. Y es que los de Feijóo han perfilado una campaña en base a un prioritario objetivo: superar en escaños a Vox. Tan simple como sustantivo.

De tal forma, y asumiendo que al PSC ya no lo incluyen en el bloque constitucionalista -ante las múltiples cesiones de Sánchez, en limbo de la legalidad, a Junts y ERC-, los populares buscan ensalzar tras el 12M que se han convertido en la "alternativa constitucionalista" de Cataluña.

Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y de patrimonio.



Vamos a bajar el tramo del IRPF en Cataluña.



Vamos a suprimir todos los impuestos propios absurdos de Cataluña.



Vamos a iniciar una nueva etapa que acabe con la decadencia.#TuVotoLoCambiaTodo pic.twitter.com/oS27Hc9hiv — PP de Catalunya (@PPCatalunya) May 10, 2024

Y, ciertamente, los últimos sondeos advierten de una tendencial posibilidad de alcanzar tal meta popular. No será fácil, desde luego. Máxime teniendo en cuenta la acentuada cantidad de voto oculto que posee Vox, lo que se traduce en una dificultad para pronosticar el resultado. El horizonte es, por consiguiente, muy incierto. No se deben fiar de los sondeos los populares.

"Las sensaciones son muy buenas", "es muy posible que multipliquemos por cuatro los resultados", "el PP puede ser la primera fuerza del espectro de la derecha en Cataluña", "mucha movilización", "están yendo muy bien las entrevistas y los debates", estas son algunas de las -reiteradas- afirmaciones que enarbolan a ESdiario fuentes muy destacadas consultadas en esta última semana de campaña tanto de la sala de mandos del PP nacional como del PP catalán.

El "modelo Albiol" como ejemplo del PP de Cataluña

"Aquellos que están preocupados por la ocupación y por la inseguridad en Cataluña, les proponemos que no confíen en el modelo del Partido Socialista ni de Colau, sino que confíen en el modelo del Partido Popular de Badalona", ha proclamado Feijóo en el último día de campaña ante las elecciones del domingo.

No se trata, este, de un mensaje de campaña más del PP. A contrario sensu, evidencia la intensa y adicional pugna entre los de Feijóo y los de Abascal por el cuarto puesto. Precisamente, una de las principales banderas que protagonizan el mandato de Albiol como alcalde de Badalona es su lucha contra la okupación y, por extensión, contra la inseguridad.

Para que las cosas cambien en Cataluña y podamos solucionar los problemas de los ciudadanos hay que votar al PP.



· Plan antiokupación.

· Plan Nacional del Agua.

· Mejora de los servicios públicos.

· Progreso económico. pic.twitter.com/y0wWGNmxJW — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 7, 2024

No es casualidad, por tanto, que la inmigración ilegal, la inseguridad ciudadana y la okupación, que han sido temas clave en campaña de los de Santiago Abascal, conformen las propuestas base para Cataluña que durante la última semana de campaña han enarbolado los populares por doquier. Cabe recordar, que hace tres años el PP logró tres escaños mientras que Vox irrumpió en el Parlamento catalán con 11 diputados.

En conclusión, es lógico que ahora el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo quiera quedar por encima en los comicios de este 12 de mayo.