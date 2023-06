Feijóo: "El independentismo deja clara la política oculta del PSOE"

Los independentistas vascos hacen campaña a favor del PSOE, reclamando su espacio en un hipotético gobierno socialista y jactándose de los logros alcanzados con Pedro Sánchez

Los independentistas de Bildu no dejan de darnos pistas de por donde iría el Gobierno de Pedro Sánchez en el hipotético caso de que se mantuviera en la Moncloa. La cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso de los Diputados, Bel Pozueta, ha asegurado que "sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca y catalana no hay gobierno de progreso posible en el Estado español" y que la coalición abertzale es la "garantía" para "no ceder ni el más mínimo espacio a la derecha".

Para el Partido Popular la estrategia de Bildu es clara y así lo ha puesto de manifiesto en Twitter su líder, Alberto Núñez Feijóo, con un tweed en el que asegura que: "El independisto sigue dejando clara la política que el PSOE oculta".

El independentismo sigue dejando clara la política que el PSOE oculta.https://t.co/k4Dn1yp2JQ pic.twitter.com/tiElS6UFeM — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 24, 2023

No hay duda de que cuentan con ser la llave de sus socios, los socialistas. Es más, Pozueta ha destacado que la labor de EH Bildu en Madrid ha sido "la garantía para poner freno a las derechas". Ha puesto en valor que "hemos alcanzado acuerdos que han ampliado derechos y han mejorado las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares" y "hemos defendido un mayor autogobierno para Navarra".

Mucho en juego el 23J

La candidata ha destacado que EH Bildu llega a los comicios "con los deberes hechos". "Hemos demostrado con creces que priorizamos los intereses de la ciudadanía navarra y vasca sobre cualquier otra cuestión o interés partidario" así como "nuestra capacidad de negociación y acuerdo con diferentes y nuestro compromiso con la palabra dada", ha subrayado.

Además, Pozueta se atribuye los logros conseguidos por el Gobierno de Sánchez. Así, ha puesto en valor los "acuerdos significativos que hasta hace poco parecían imposibles" como la Ley de Vivienda, la subida de las pensiones no contributivas y del Salario Mínimo Interprofesional.

A pesar de ser unas "elecciones estatales", Pozueta ha advertido de que "Navarra y Euskal Herria tiene mucho en juego el 23 de julio". "Todas estas medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía no serían posibles sin el impulso y la voluntad y fuerza negociadora de las izquierdas soberanistas", ha aseverado.

La coalición afronta esta cita electoral como "una segunda vuelta del nuevo ciclo político que acaba de abrirse" en el cual EH Bildu "ha reforzado su posición como primera fuerza municipalista en Euskal Herria". Pozueta ha destacado que el 23 de julio "tenemos el deber de dar un nuevo paso para la consolidación de este camino".