Pérez Reverte destroza a Errejón por su ignorancia del Dos de Mayo

El académico de la RAE deja al político de Más Madrid noqueado tras un comentario donde manipulaba la historia para amoldarla a su discurso político

Hay personas que están hechas para tener un papel en esta vida, y lo cumplen a rajatabla. Está en su ADN, en su estructura más profunda como seres humanos. Unos, por ejemplo, no tienen sentido del ridículo ni siquiera estando en público. Así que actúan como si estuvieran dotados de un superpoder que les hace inmunes a todo aunque luego, siempre, salgan escaldados. Otros, en cambio, ven un charco y acuden corriendo para disfrutar de la fiesta. En el grupo de los primeros está Iñigo Errejón. En el de los segundos, Arturo Pérez Reverte.

Hay actitudes que uno no puede cambiar. El político de Más Madrid, aprovechando que era Dos de Mayo, quiso dejar constancia en X (antiguamente Twitter) a sus casi 1,1 millones de seguidores que el día de celebración en Madrid, el del alzamiento contra el invasor francés, tenía que ver con el pueblo y no con la Monarquía. Ya sabemos hace mucho que Errejón cogió la linde republicana y se cabó la linde pero Errejón sigue.

"La Corte había huido, así que tuvo que ser la Villa. Como siempre. El 2 de mayo se conmemora un levantamiento nacional de la plebe, semilla de la soberanía popular", señaló el político que, pese a que ya tiene 40 aós, sigue teniendo cara de estudiante de Instituto, pero de los que no aprueban.

La Corte había huido, así que tuvo que ser la Villa. Como siempre.



El 2 de mayo se conmemora un levantamiento nacional de la plebe, semilla de la soberanía popular. pic.twitter.com/s7ry0v62hp — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 2, 2024

Errejón dejaba constancia por escrito que, pese a ser madrileño, no es muy docto en la materia. Y en esas apareció Pérez Reverte, siempre al quite, esté quien esté enfrente, para recordarle al político pro bolivariano que su intento de adoctrinamiento no se atenía a la realidad. Y el zasca resonó hasta en la fachada del Palacio Real madrileño, donde comenzó el alzamiento contra los franceses ese 2 de mayo de 1808.

Clichés baratos aparte, no tiene usted ni la más remota idea de lo que ocurrió el 2 de mayo. Ni de quién movió y encabezó a la gente.

La parte positiva es que eso se arregla leyendo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 2, 2024

"Clichés baratos aparte, no tiene usted ni la más remota idea de lo que ocurrió el 2 de mayo. Ni de quién movió y encabezó a la gente. La parte positiva es que eso se arregla leyendo", le contestó el académico cartagenero en la misma red social. Un 'zasca' de los de toda la vida. Un chotis en el fango de las redes sociales que es como una pastelería para un enamorado del dulce. La mayor tentación pública que se le puede poner a Reverte. Eso sí, aprovechó para vender su libro "Un día de Cólera" en un posteo posterior, su publicación literaria basada en los hechos que sucedieron esos días.

Errejón, por cierto, no volvió a aparecer para hablar del asunto. Entonces decidió que iba a dedicar su esfuerzo en tratar de limpiar su imagen de "niño de papá" que estudió en UCLA, la archiconocida University of California Los Angeles, una de las universidades más elitistas de Estados Unidos. Como allí hay manifestaciones estudiantiles propalestinas, tocaba limpiar su imagen: allí no van ricos, sino gente comprometida. Lo dicho, si Errejón coge una linde...

El Dos de Mayo

Pero, ¿qué sucedió exactamente el Dos de Mayo de 1808, el día que celebran los madrileños? Pues que las tropas francesas, tras haber detenido y obligado a abdicar a Fernando VII en Bayona y al resto de la familia real en diversos puntos de la geografía, se dirigieron al Palacio Real madrileño para deportar a Francia al infante Francisco de Paula. El pueblo se congregó para impedir que se lo llevaran. Un par de escarceos y la artillería francesa disparó dos proyectiles de cañón contra la muchedumbre. Y explotó la revuelta popular madrileña: navajas y piedras contra rifles y cañones. El resto, ya lo sabe Errejón, es historia. Como los motivos del levantamiento.