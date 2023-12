Los barones del PP cierran filas con la Constitución por Nochevieja

El Partido Popular cierra filas con el cambio de año. Sus barones autonómicos han defendido con ahínco la democracia y la Constitución frente a aquellos que quieren romperla en sus discursos de Fin de Año. Los populares transmiten un mensaje de unidad frente al Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, Sumar, Bildu, Junts, ERC y el PNV.

Comenzó el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hace dos días. Ayer fue el turno de la balear Marga Prohens. Y hoy , de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, Fernando López Miras, de Murcia, Alfonso Rueda, de Galicia, Juanma Moreno, de Andalucía, Jorge Azcón, de Aragón, María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria, y Gonzalo Capellán, de La Rioja. Las presidentas de Extremadura y Comunidad de Madrid, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, anunciarán sus discursos antes de las uvas.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiso destacar su "empeño personal" en convertir a la Comunidad Valenciana en "espacio de serenidad" y una tierra "unida, serena y fructífera". Así, ha pedido "generosidad". "Es hora de comprometerse con el encuentro y no con el conflicto", añadió.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado en su video mensaje a la Constitución reiterando la importancia de defender la Carta Magna como pilar de la democracia y garante de recursos justos para todos, sin privilegios ni intereses particulares, refiriéndose sin citarlos expresamente a los pactos del PSOE con separatistas y proetarras que en su opinión suponen "una amenaza" contra el texto del 78.

També serà un any per fer feina amb el Govern d'Espanya, des de la irrenunciable defensa de la igualtat dels ciutadans de les nostres illes. Perquè les Balears no són més que cap altra comunitat autònoma però tampoc permetrem ser manco que ningú, per això per damunt de tot sempre… pic.twitter.com/c2G8gVMSW2