París prohíbe los patinetes de alquiler: ¿podría llegar esta decisión a España?

Un 89% de los parisinos han rechazado este medio de transporte. En España, de enero de 2021 a septiembre de 2022, provocaron 18 muertes. Almeida asegura que prohibirlos no es la solución.

De un tiempo a esta parte los patinetes eléctricos de alquiler están en el punto de mira. Su crecimiento en las grandes ciudades, y no tan grandes, los han convertido en un medio de transporte que genera mucho debate entre sus defensores y detractores. Los primeros defienden su utilidad, su comodidad y su bajo impacto ecológico; mientras que los segundos critican sobre todo su falta de seguridad y peligro tanto para los viandantes como para los propios conductores de estos vehículos.

París acaba de prohibir su utilización después de un referéndum ciudadano en el que un rotundo 89% de los parisinos encuestados han rechazado renovar los contratos de estos patinetes eléctricos. Aunque su resultado es simplemente consultivo, la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, prometió que haría efectivo el resultado.

Un hombre monta en un patinete eléctrico, a 3 de octubre de 2022, en Madrid

Por lo tanto, antes del 31 de agosto, tendrán que estar fuera de las calles los 15.000 patinetes de alquiler que hay en París. Unos medios de transporte que han causado en la capital francesa durante el año 2022 un total de 459 accidentes, dejando 426 heridos y tres fallecidos. Son el doble de lesionados que en el año 2019, antes de la pandemia y cuando todavía no se había producido el boom de este medio.

¿Podría pasar lo mismo en España?

Desde enero de 2021 hasta septiembre de 2022, 18 personas fallecieron en nuestro país a causa de accidentes con patinetes eléctricos. En ciudades como Madrid o Barcelona la siniestralidad de este tipo de vehículos de movilidad personal (VMP) ha crecido de manera preocupante.

Un menor circula en patinete por el paseo Marítimo de Mataró (Barcelona)

En el caso de la segunda, las hospitales barceloneses han transmitido a las autoridades su preocupación por el incremento de accidentes con este tipo de vehículos involucrados. Solo durante el primer semestre de 2022, se produjeron un total de 397 accidentes con lesionados y los sanitarios afirman que al menos llega un herido al día relacionado con un accidente de patinete eléctrico.

Almeida asegura que prohibirlos no es la solución

Madrid es otro de los puntos negros y contabilizó tres de esas 18 muertes. Según la web de turismo, actualmente hay unos 5.000 patinetes eléctricos disponibles en la capital, propiedad de tres empresas: Lime, Tier y Dott (las dos primeras también con patinetes en París).

Los tres modelos de patinetes de las empresas Lime, Dott y Tier en Madrid

El alcalde José Luis Martínez-Almeida, al ser preguntado por lo ocurrido en París, ha rechazado hacer un referéndum como el de los vecinos franceses: "No comparto que la solución sea prohibir, como suele hacer la izquierda. Creo que la cuestión está en ordenar y creo que la cuestión está en que hay distintos modos de movilidad por la ciudad de Madrid que deben convivir entre sí y con los peatones".

Así, ha detallado que el actual equipo de Gobierno municipal permitió tres autorizaciones mientras que en la Alcaldía de Manuela Carmena "sacaron diez autorizaciones" y pusieron ese límite en 10.000 patinetes. Del mismo modo, dentro de dichas autorizaciones, se ha obligado a las empresas "a que dispongan los patinetes de un sistema tecnológico que les impida circular por las zonas no autorizadas y que les impida estacionar en las zonas no habilitadas".

De hecho, esa es otra de las críticas por parte de los ciudadanos en contra de este método de transporte: su mal estacionamiento. Y es que, sus usuarios pecan de irresponsabilidad y los dejan tirados en medio de las aceras o mal colocados, lo que resulta molesto para los peatones. Sin embargo, por mucha tecnología que se le exija a las empresas, al final depende de la responsabilidad de cada usuario en no dejar tirado el patinete en medio de una acera o calle y la tecnología no puede impedir el que, si quiere, no lo haga.