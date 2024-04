Sánchez desatado: sólo vale el CIS, Prisa y Escolar y los demás "inventan"

El presidente del Gobierno defiende la labor de Tezanos y de dos grupos mediáticos concretos y descalifica las encuestas del resto como “herramienta de desgaste” y de manipulación social

¿Quiénes son los medios que dicen la verdad y quiénes los “pseudomedios” en palabras de Pedro Sánchez? El propio presidente del Gobierno, envalentonado tras la adhesión ciega del sanchismo y de su equipo de opinión sincronizada a su estrategia, señala ya incluso qué medios hacen encuestas válidas y cuáles no. Y Sánchez tiene un tridente medios buenos: el grupo Prisa, eldiario.es que dirige Ignacio Escolar, y el CIS de su amigo José Félix Tezanos.

Durante su entrevista en el programa Hoy por hoy de la cadena SER con Àngels Barceló, el periodista era cuestionado por el CIS y si el presidente plantea un cambio en el instituto demoscópico del Gobierno tras sus continuos fallos en sus sondeos. La respuesta de Pedro Sánchez ha sido defender el CIS de José Félix Tezanos -que colocó y mantiene él- como “única institución que publica los datos brutos de las encuestas” y metiendo en esta calificación al grupo Prisa y al diario digital de Ignacio Escolar.

🎙️ Pedro Sánchez: "¿Qué tres instituciones publican los datos brutos de los estudios demoscópicos que hacen? Esta casa (PRISA), https://t.co/71wz01qsvK y el CIS"



📹 Sigue la entrevista en directo: https://t.co/Z5T5jVq6Hk pic.twitter.com/Zoja5uMQpa — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) April 30, 2024

“Se podrá estar de acuerdo o no con el CIS, se podrá criticar o no, pero no se puede decir que la materia prima no se muestre a la ciudadanía” es la excusa que da Pedro Sánchez para defender el trabajo de José Félix Tezanos, tan cuestionado por sus grandes desviaciones con los resultados electorales.

El presidente del Gobierno continúa además atacando al resto, a los que no son el CIS, Prisa e Ignacio Escolar, indicando que “hay otros medios de comunicación que lo que hacen son sus estimaciones a partir de datos brutos, y cuando uno va a estos digitales y páginas webs se inventan las encuestas de una forma descarada”.

“Las encuestas y los estudios demoscópicos se han convertido en otra herramienta de desgaste electoral”, lamenta Pedro Sánchez, precisamente la acusación que se le hace al CIS con sus sondeos donde el voto al PSOE siempre está hinchado. “Aquí estamos en la deslegitimización y la demonización del adversario para convertirlo en enemigo público y aquí vale todo: la mentira, la difamación y la utilización de la opinión publicada para invertir el apoyo social de una opción política como la mía”, se victimiza el presidente del Gobierno.