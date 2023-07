Feijóo garantiza en Voria la cultura propia, así como la unidad de España

Acompañado por Iturgaiz y por el cabeza de lista al Congreso por Álava, el líder del PP ha enviado un mensaje de respeto a la cultura vasca y de unidad del estado español en Vitoria

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado su recorrido por el norte de España en esta jornada de campaña electoral en Vitoria, acompañado de Carlos Iturgaiz, presiden de los populares en el País Vasco y del cabeza de lista al Congreso por Álava, Javier de Andrés. Después se desplazará a Logroño, Pamplona y Zaragoza.

En Vitoria ha dejado claro que el PP es garantía de cambio también en Euskadi, donde el PNV es "incapaz de sacar mayoría absoluta por al avance peligrosísimo de Bildu". Además, ha afirmado que es "perfectamente consciente" de que su obligación es "garantizar el bilingüismo y la cultura propia" como también "la unidad de España".

🔵 Vamos a aliviar fiscalmente España:



- Reduciremos el IRPF a quienes cobren menos de 40.000€.

- Bajaremos el IVA del pescado, la carne y las conservas.

- Tarifa 'cero' a los autónomos durante el primer año.



La gente no quiere subsidios, quiere vivir con dignidad. pic.twitter.com/bN4KEad8s0 — Partido Popular (@ppopular) July 15, 2023

El líder de los populares ha comenzado su alocución expresando su deseo de que "todas las personas que han pedido el voto por correo lo tengan, para que puedan votar y ejercer un derecho constitucional que es fundamental en una democracia consolidada como España".

Sanchismo

Según ha destacado, el PP "es un partido de Estado y el único que puede traer el cambio a España". En este sentido, se ha dirigido a los vascos para asegurar: "Si ustedes votan al PSE-EE estarán votando al sanchismo; si votan a los de Podemos, que ahora parece ser que se llaman Sumar, están votando al sanchismo; si ustedes votan al independentismo de Bildu, ya lo ha dicho el señor Otegi, van a apoyar pidiéndole no sé cuántas cosas, al sanchismo; y si ustedes votan al PNV, van a votar al sanchismo, porque el PNV quiere que gobierne Sánchez".

Sin embargo, ha aseverado que, si votan al Partido Popular, "van a votar para que Sánchez se vaya de la Moncloa y haya un cambio político en Euskadi y en España".

Respeto al pueblo vasco

Tras asegurar que "respeta profundamente al pueblo vasco", ha remarcado que sabe "lo que es una nacionalidad histórica porque la ha gobernado" en Galicia, y ha señalado que, mientras en el Parlamento gallego el PP tiene mayoría absoluta, el PNV "es incapaz de sacarla en Euskadi porque está avanzando Bildu a una velocidad peligrosísima para las libertades del pueblo vasco".

"Vengo a decirle a los vascos que soy de fiar y que respeto profundamente este pueblo, que respeto profundamente las lenguas de España, que soy perfectamente consciente de que garantizar el bilingüismo, la cultura propia y la unidad de España es mi obligación en Euskadi, en Galicia y en el resto de los pueblos de España", ha subrayado.

Feijóo ha advertido que un Gobierno central que "no es capaz de garantizar que se cumplan las leyes, que depende de partidos independentistas que no creen en el conjunto de la nación o que está sometido a las coacciones de partidos cuyo objetivo es irse de España, no puede llamarse Gobierno de España".