Sánchez convierte el Congreso en un gran mitin del PSOE: “La gente no es tonta”

Los de Feijóo ven la comparecencia de Pedro Sánchez como un punto de inflexión ante la ausencia de respuestas sobre Begoña Gómez. Lo llamarán a la comisión de investigación del Senado.

"La gente no es tonta", claman por el pasillo del Congreso fuentes muy solventes de Podemos, otrora socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Nada, que no ha colado. El presidente del Gobierno no ha tratado mínimamente de disimular: su tan esperada comparecencia para aclarar, entre otros asuntos, las actividades empresariales de su mujer, Begoña Gómez, se convirtió desde el primer minuto en un "mitin" -tildan fuentes del PP- de cara a las elecciones europeas. Eso sí, un acto de campaña que ha gozado del sustantivo escaparate mediático que otorga la Cámara Baja, la sede de la soberanía nacional, en un adicional intento de acabar con la cada vez más delgada línea que ya separa al PSOE -el partido- del Gobierno -el poder Ejecutivo-.

"Lo de hoy ha sobrepasado los límites del PSOE", asegura a ESdiario una persona que ocupó responsabilidades de Gobierno en la anterior legislatura. Se refiere al anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, desde la tribuna del hemiciclo, de que el Consejo de Ministros reconocerá el próximo martes 28 de mayo el Estado de Palestina, casualmente en plena recta final de la campaña electoral de los comicios europeos. Mucha casualidad.

No solo anuncios en el Congreso tachados de electorales tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pedro Sánchez, lejos de dar respuestas a las preguntas de los grupos parlamentarios, ha aprovechado los minutos ilimitados de los que gozaba para hacer oposición a la oposición. Al tiempo que pedía que la sesión en la Cámara Baja de este miércoles constituyera un "punto y aparte" en la "deriva de crispación", comenzaba a descalificar a sus adversarios políticos en todo un palmario alarde de incoherencia.

Al PP, por su parte, tal y como trasladan a ESdiario fuentes muy solventes, se le ha agotado la paciencia. Pedro Sánchez será citado, ya sin vuelta atrás, a la comisión de investigación del Senado. No quedará otra. La incomparecencia del presidente del Gobierno ha "justificado" -insisten populares consultados- su llamada a la Cámara Alta. En todo caso, reiteran desde Génova, "la responsabilidad de esto es de Sánchez, no de Begoña Gómez". Las explicaciones, ahora de forma obligada en el Senado, en suma, se las pedirán los populares única y exclusivamente al presidente del Gobierno, no a su mujer.