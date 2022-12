Podemos abre el enésimo pulso contra el PSOE para elevar más el gasto público

El ala morada del Gobierno de coalición presiona a Sánchez para aumentar las subvenciones y ayudas que se aprobarán en el “decreto aticrisis” de cara a un 2023 puramente electoral

Nueva crisis interna en el seno del Gobierno, después de una ristra de ellas en todo lo que llevamos de año. Y en esta ocasión, ha sido Unidas Podemos la que ha ahondado en la fractura del Ejecutivo, imponiendo de nuevo sus políticas gasto público enmarcadas en el decreto “anticrisis” que Sánchez anunció que se aprobaría este mismo martes en Consejo de Ministros.

Y es que el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que el PSOE "se resiste" a las medidas que propone su formación en cuanto a las medidas del autodenominado “escudo social de la prórroga del decreto anticrisis”, destacando la congelación de los alquileres en la renovación de contrato y la cuota de las hipotecas variables, que los morados insisten que incluya el despliegue de un cheque ayuda de 300 euros para parte de los hogares del país de cara a aliviar el alza del precio de la cesta de la compra y aumento el descuento en transporte del 30% al 50%, ha recordado Echenique en su cuenta de Twitter.

En estos días navideños, negociamos el nuevo escudo social que va en el RDL de mañana:



➡️ Limitar alquileres e hipotecas variables.

➡️ Cheque de 300€/familia para la cesta de la compra.

➡️ Aumentar el descuento en transporte del 30% al 50%.



Pero el PSOE se resiste.



Seguimos. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 26, 2022

"Pero el PSOE se resiste. Seguimos", ha añadido el portavoz de UP en el Congreso. El Consejo de Ministros aprobará este martes el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que entrará en vigor el 1 de enero y recogerá medidas para hacer frente a la escalada de los precios de los alimentos.

Y es que Sánchez, consciente de que este 2023 será un año puramente electoral, donde las subvenciones y el gasto social será determinante para movilizar a buena parte de su electorado, ha reforzado este tercer paquete de apoyo "para hacer frente a la coyuntura actual”, lo que viene a denominar Moncloa “la guerra de Putin”.

Dentro de esas “subvenciones extra”, está la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiran el 31 de diciembre y otras nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra. Entre las medidas que ya se han confirmado que se prorrogarán destaca el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, después del acuerdo del Gobierno con Bildu para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya advirtió el pasado viernes de la "falta de avances" con los socialistas de cara al nuevo decreto de extensión de las políticas anticrisis, que deben aprobarse en el Consejo de Ministros.

Fuentes de la formación morada han trasladaron su "preocupación" respecto a la dinámica de las negociaciones con el PSOE y esperaba que su socio pacte un "paquete de medidas ambicioso", además de reivindicar que medidas propuestas anteriormente por el partido morado, como el tope al gas o la rebaja del transporte público, se han demostrado "exitosas para contener la subida de los precios”.

Fricciones en Moncloa que se suman a la “desacreditación” morada al Rey

A todo ello se le suma la desacreditación por parte de Unidas Podemos al discurso del Rey en Nochebuena. Y es que desde la formación morada se recalcó este pasado domingo que Felipe VI había tenido un discurso “alejado de la realidad” y que cuando mencionó la “erosión de las instituciones” se refería a una especie de defensa de “la derecha y su intención de erosionar el CGPJ”.

Unas críticas que han ido por la misma línea que la de las formaciones separatistas: entre ellas, destaca la de Bildu, que a través de sus redes sociales han publicado fotografías del monarca dadas la vuelta, en símbolo de protesta y “lucha” contra a la Corona. Por otro lado, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha subido a sus redes sociales una fotografía de Felipe VI de niño dándole la mano a Franco con el mensaje “no olvidemos de dónde venimos”.

Unos mensajes que chocan frontalmente con los del PSOE, aunque todos ellos son socios prioritarios de Sánchez. Y es que los socialistas han recalcado que el discurso del Rey en Nochebuena fue el adecuado y que “suscriben todas las palabras” del Jefe del Estado. La clave, ahora, se centra en saber si los socialistas darán o no su brazo a torcer con sus socios de Gobierno y si las presiones moradas se trasladan a la Jefatura del Estado y el Consejo de Ministros.