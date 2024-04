Sánchez sigue con su ‘CSI Franco’: filtra conversaciones con forenses del Valle

El presidente del Gobierno continúa con su reportaje rodeado de huesos exhumados mostrando ahora diálogos mientras crecen las críticas por un uso obsceno de restos humanos

Pedro Sánchez ha confesado en alguna ocasión que ha visto series como Paquita Salas. Pero lo que no sabíamos es su predilección por las series de forenses como CSI o Bones, viendo su último reportaje de autobombo dentro de la cripta del Valle de los Caídos con restos humanos y huesos exhumados.

Mientras crecen las críticas por las fotos de Pedro Sánchez rodeado de calaveras humanas entre los que consideran una falta de respeto estas imágenes a las propias víctimas o uso torticero de una exhumación para vender la imagen del presidente del Gobierno, desde Moncloa continúan con su estrategia necrófila y ahora filtran vídeos de las conversaciones de Pedro Sánchez con los forenses del Valle de los Caídos.

🔴 Accedemos a las conversaciones de Pedro Sánchez con los profesionales que están llevando a cabo la exhumación e identificación de los restos del Valle de Cuelgamuros. #MemoriaDemocráticaARV pic.twitter.com/mu4317an9E — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 5, 2024

En los vídeos que ha sacado Al Rojo Vivo, el programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, se ve a Pedro Sánchez atendiendo a una forense que le explica que la mayoría de los huesos humanos exhumados son desconocidos pero sí pone el lugar de donde provenían. Otro forense señala que elaboran un informe de cada víctima para identificarlos y conocer su sexo, edad o estatura mientras el presidente observa y por supuesto le graban.

Esta insistencia en sacar las criptas del Valle de los Caídos con Pedro Sánchez coincide casualmente con el inicio de la campaña electoral en el País Vasco y con las próximas elecciones catalanas y europeas, en esa estrategia del PSOE por resucitar “el miedo a Franco y a la ultraderecha” atacando por ejemplo las nuevas leyes de Concordia de los gobiernos autonómicos del PP y Vox frente a las leyes de memoria histórica de la izquierda.

Sin embargo, para muchos Pedro Sánchez se ha pasado de frenada con su exhibición rodeado de huesos, y lo han comparado con el NODO de un dictador. Periodistas como Carlos Alsina de Onda Cero censuraban duramente la actitud del presidente del Gobierno señalando que no le importan las víctimas de la guerra, sólo que le graben y le hagan fotos. “Sin cámaras Sánchez no hubiera ido al Valle de los Caídos”, señala Alsina. Otros además apuntan que la cripta visitada por Sánchez corresponde además a víctimas del bando nacional y no republicano, dejando en evidencia el relato de ‘buenos y malos’ en la guerra del sanchismo.