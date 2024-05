El PP celebra el día del trabajo fichando: también confirma a Fernando Savater

El filósofo y ex de UPyD integrará las listas populares en las elecciones europeas. ""Es la hora de unirnos, fuera y dentro de la política, en la calle y en las urnas" ha dicho Feijóo

El PP ha decidido celebrar el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, fichando. Casi como si fuera un club de fútbol. A las llegadas conocidas a media mañana de Adrián Vázquez (ex secretario general de Ciudadanos) y de las ex eurodiputadas naranjas Susana Solís y Eva Poptcheva, a la hora del almuerzo se ha conocido que el ex de UPyD (el partido de Rosa Díez), el filósofo Fernando Savater, concurrirá a las elecciones europeas integrando la lista popular.

Lo ha anunciado el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles a través de su cuenta de X. En su mensaje el presidente de los 'populares' se congratula del fichaje de Savater, que ocupará el último puesto de la lista, por lo que es meramente simbólico. "Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos", ha escrito Feijóo, quien también apela a la unidad.

"Es la hora de unirnos, fuera y dentro de la política. En la calle y en las urnas. Por la igualdad y las libertades", ha enfatizado el líder de los 'populares'.

Ya estuvo en UPyD

No es la primera vez que el filósofo y escritor vasco, que ha participado en numerosas iniciativas antinacionalistas en los últimos años, forma parte de una lista electoral, aunque ahora lo haga en un puesto meramente simbólico.

Fernando Savater cerrará la lista del PP en los comicios europeos. Es una voz autorizada y con una biografía comprometida en la defensa de los valores democráticos.



Es la hora de unirnos, fuera y dentro de la política. En la calle y en las urnas. Por la igualdad y las libertades pic.twitter.com/Hbhn7pkvOe — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 1, 2024

En las generales de 2015, Savater se presentó al Senado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el partido que impulsó junto a Rosa Díez, Albert Boadella y Mario Vargas Llosa, entre otros. Al año siguiente intentó conseguir acta de diputado bajo las mismas siglas compitiendo como número cinco en la lista de Madrid, que encabezó Gorka Maneiro, que ahora forma parte de la candidatura de Izquierda Española para los comicios del 9 de junio.