Page hurga en la herida de Ferraz: "la conclusión tiene que ser nacional"

Page lanza su dardo: “el producto era regional, el guiso nacional". Socialistas extremeños, madrileños o aragoneses, y hasta UGT, piden “autocrítica y que se lo hagan mirar”

Pasadas unas horas tras conocerse el resultado de las elecciones en Galicia y el varapalo que han supuesto para el sanchismo, en Ferraz siguen callados ante lo sucedido. Sólo las declaraciones enlatadas de la portavoz de la ejecutiva, la desconocida Esther Peña, la noche electoral y al día siguiente. Pero eso no significa que no haya empezado el runrún entre el resto de dirigentes del PSOE, especialmente entre los más críticos con Pedro Sánchez por sus pactos y la ley de amnistía, pidiendo “reflexión y no mirar a otro lado”.

El siempre locuaz presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado a Pedro Sánchez "desde la seriedad" que “si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional”.

Para Page, “desde 2020 hay un ciclo muy hostil que debería provocar una reflexión profunda", ya que sólo "reflexionando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón y el objetivo es evitar ese ciclón electoral". Se solidarizado con elcandidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, "a quien le ha tocado hacer una campaña en circunstancias complejas, emparedado en un sándwich".

"Sin duda, las elecciones gallegas, obviamente tienen un componente autonómico. Pero no vamos a engañarnos, la realidad es que el producto era regional, pero el guiso era nacional", ha apuntalado Emiliano García-Page, cuya portavoz por cierto presumía de que son los únicos socialistas en tener mayoría absoluta.

Lobato y Extremadura piden "autocrítica"

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha pedido hacer "autocrítica" tras los resultados en las elecciones gallegas, a la vez que ha considerado que “el auge del BNG se debe a que tiene una candidata que se ha presentado por tercera vez, que ha venido trabajando con consistencia y la gente esto lo valora”. ¿Un dardo al sanchismo y sus cambios de candidato y líderes en Galicia?

"Como socialista, pues sí aplicarme la autocrítica y la necesidad de que ese análisis sea valiente, sea coherente, nos permita sacar conclusiones a todos y dar pasos para mejorar esta situación y que estos resultados no se sigan produciendo”, ha insistido Lobato.

En la misma línea, el PSOE de Extremadura ha instado a "hacer autocrítica" ante los "muy malos resultados" obtenidos por el PSOE en Galicia. "Lo que sí está claro, y lo que tenemos que hacer es autocrítica, autocrítica porque el resultado ha sido malo, sin paliativos, y es lo que vamos a hacer, autocrítica y reflexionar sobre por qué ha sucedido esto", ha considerado la portavoz Soraya Vega.

Desde Aragón, el ex presidente Javier Lambán publicaba que “como socialista, siento mucho el mal resultado del PSOE y lamento profundamente el avance del nacionalismo soberanista gallego. Son dos pésimas noticias para España".

UGT: "que el PSOE se lo haga mirar"

Hasta desde UGT se ha pedido al PSOE “que se lo haga mirar”. El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, ha señalado que el sanchismo "se lo tiene que mirar y la izquierda de Sumar y Podemos alto tendrán que decir" tras los resultados en las elecciones de Galicia.

“Los gallegos han hablado a través de su voto, y con estos resultados es inamovible el tema de los dos bloques en Galicia. Y si los analizamos con los resultados anteriores, dentro del PP ha habido un desgaste y una gran subida delante por el bloque nacionalista galego", ha apuntado el líder sindical.