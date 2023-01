Ayuso pide la defensa de la Constitución ante Sánchez y los "enemigos de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó en su discurso institucional de Fin de Año la defensa de las instituciones y criticó la política sectaria del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha su discurso de Nochevieja para realzar los valores de "España" y hablar de "los enemigos confesos de España", de los independentistas. Tras enumerar los logros conseguidos en la región madrileña ha analizado la actualidad política.

En su discurso, emitido por Telemadrid, ha destacado que durante este año desde la Comunidad "han sido firmes en la defensa de la importantísima figura de Su Majestad el Rey y el papel de la Constitución y del espíritu de concordia que definió a la España de la Transición".

"Es decir, la España de todos, elegida por todos. Y estos principios los vamos a mantener el año que viene. El modelo de gobierno sectario es contrario al modelo de gobierno que convence, que une y busca el bien común", ha prometido.

Ayuso ha aludido a las palabras de Felipe VI en Nochebuena, en las que dijo que un país o una sociedad dividida o enfrentada "no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza". "La división hace más frágiles a las democracias. Y así opino: una sociedad enfrentada no avanza", ha apostillado la presidenta.

Además, recordó que a lo largo de estos más de 40 años de democracia tras la dictadura franquista, la sociedad española "se ha dado un modelo de libertad basado en los contrapesos, en la disparidad de criterios, en la pluralidad, en el disenso y consenso, en la discusión y el pacto". "Cada uno desde su punto de vista, pero siempre con objetivos comunes: cumplir las reglas hechas entre todos y buscar lo mejor para España", recalcó.

Logros

Por otra parte, la presidenta Ayuso destacó algunas de las acciones de su gobierno en 2022, como la bajada de impuestos, el plan de natalidad o el transporte público gratuito para mayores a partir de este lunes.

Incidió asimismo, que 2022 fue "bueno para la Comunidad de Madrid". "Hemos seguido trabajando para mantenernos como el motor económico de España, aportar los mejores hospitales públicos de la nación, resucitar el turismo nacional e internacional, convertirnos en el centro digital de Europa y Norte de África, impulsar la mayor obra del Sur de Europa, que es Madrid Nuevo Norte, y cumplir ya más del 95% de nuestro programa electoral", ha asegurado.

Sanidad

Díaz Ayuso también recalcó que en 2022 la Comunidad hizo fijos a más de 10.000 sanitarios y mejoró las condiciones salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria.