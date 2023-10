Más Madrid vincula tomar drogas con la homosexualidad y sale escaldado

El partido de Mónica García presenta un plan “para no estigmatizar” el chemsex -consumo de drogas con sexo- relacionándolo con ser gay y desata una tormenta

Más Madrid ha presentado un plan integral por la salud sexual del colectivo LGTBI que busca tratar el problema del chemsex -sexo en grupo con consumo de drogas- pero ha provocado todo tipo de reacciones contrarias tanto de un lado como de otro: para unos, están vinculando esta práctica con la homosexualidad, algo que sería homófobo, y para otros, se quita importancia al problema cuando se lanzan frases como “no hay que estigmatizar el chemsex”.

La cuestión es que Más Madrid, que siempre intenta ir de abanderado de los derechos LGTBI, ha generado justo lo contrario: el cabreo por situar el consumo de drogas como una práctica de las personas homosexuales, mientras además acusan a Más Madrid de intentar crear otro chiringuito con su propuesta del plan contra el chemsex.

“La gente que practica eso tiene un problema con las drogas, independientemente de su orientación sexual. Punto pelota. Dejar de asociarlo a ser homosexual y estas personas necesitan el mismo apoyo y la misma ayuda que cualquier otro drogadicto sin chiringuitos específicos para vividores”, contestan a la diputada de Más Madrid, Jimena González.

Otras personas en cambio censuran que Más Madrid no combate el chemsex, sino que busca normalizarlo y sacar tajada de ello: “la gente honrada y trabajadora no tiene por qué pagar los vicios” o “hablan de no estigmatizar a gente que se droga fuertemente”. Por cierto, alguno recuerda que el Gobierno de España “sacó un tutorial sobre meterse droga para tener sexo de forma segura” y ahora se quejan del problema.