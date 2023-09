La demoledora frase de González sobre Yolanda Díaz que aún resuena en el Ateneo

El expresidente tampoco se olvidó de la socia número uno de Sánchez en el día de decirle basta ya al actual líder socialista. La brecha entre el PSOE de entonces y el de ahora, insalvable.

Este miércoles por la tarde-noche el Ateneo de Madrid se llenó de socialistas que querían mostrar su rechazo, curiosamente, al actual líder del PSOE. Era la presentación de un libro pero después de estas convulsas semanas de enfrentamiento abierto entre los socialistas más veteranos y el más reciente, el del ‘sanchismo’ más puro liderado por supuesto por Pedro Sánchez, era de esperar lo que sucedió.

Y no se limaron asperezas. Ni mucho menos. La brecha abierta entre ambos bandos se hace más insalvable que nunca y parece que no hay vuelta atrás. Felipe González y Alfonso Guerra han tomado el papel de líderes de esta rebelión socialista de los más veteranos contra Sánchez. Desde luego tienen bagaje para ello. De los más veteranos y de los no tanto, ya que también se pudo ver por la capital a barones socialistas actuales como el castellano-manchego García-Page y el aragonés Javier Lambán.

Además de dejar claro a Sánchez su rechazo a todo lo que está haciendo con los independentistas catalanes, hubo un momento en el que Felipe González no pudo evitar mandar un recado a la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz. Y es que, para el expresidente, la también ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar tiene la mala costumbre de dar lecciones de política cuando su recorrido en la misma es realmente escueto.

#endirecto | Felipe González: "Gente que no ha ganado nunca una elección están dando clase de cómo se hace política: la vicepresidenta se destaca mucho en eso" pic.twitter.com/b8Hdj3EC4B — Europa Press (@europapress) September 20, 2023

La vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Como era de esperar, también criticaron la visita de la vicepresidenta de Sánchez al fugado Puigdemont en Bruselas. Este jueves Íñigo Errejón ha salido al paso para defender a su jefa y lo ha hecho pasando a la carga contra Felipe González. Para el líder de Más Madrid, aunque respeto a las opiniones de quienes han sido importantes para la historia del país, son sorprendentes los elogios a Feijóo para arremeter contra Díaz. Sin embargo, tal y como se puede ver en el vídeo, González también enumera varias de las cosas que no ha gustado del actual presidente de los populares.