Esperanza Aguirre ‘on fire’ da un zasca mítico a su compañera Celia Villalobos

“Habrá que preguntar a los militantes del PP quién les representa mejor, si Celia o yo”, responde la ex presidenta de Madrid tras las críticas de la malagueña por ir a Ferraz

La ex presidenta de las Comunidad de Madrid, ex ministra y ex presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, se ha convertido en los últimos días en una de las protagonistas de las movilizaciones contra las cesiones de Pedro Sánchez a los indepdentistas catalanes con su aparición estelar en la calle Ferraz cortando el tráfico incluido, pero esto le ha valido críticas incluso desde su propio partido, como las de la también ex ministra Celia Villalobos.

Sin embargo, Esperanza Aguirre no se muerde la lengua y respondía a Susanna Griso cuando le recordaba que “Celia Villalobos ha dicho que fue un error participar en esas concentraciones en Ferraz y que usted no le representa, lo mismo ha dicho el presidente de Murcia, López Miras”. Esperanza Aguirre contestaba a esto con un zasca a la ex ministra malagueña de Sanidad, indicando que “me alegro mucho de no representarla, habrá que preguntar a los militantes del PP quién les representa mejor, si Celia o yo”.

Esperanza Aguirre además niega que las protestas ante la sedes del PSOE “estén auspiciadas por Vox”, como le señalaba Susanna Griso. “Yo de eso no tengo ni idea”, indicaba la ex presidenta de Madrid, que ha conseguido con su activismo anti Sánchez ser el blanco de las críticas socialistas… y el aplauso de los críticos con la amnistía.