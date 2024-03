Ayuso va a por todas contra Begoña Gómez y los de Feijóo reprenden al PSOE

Los Pedro Sánchez, por su parte, estudian citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la comisión de investigación que articulan en el Congreso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha emprendido una total cruzada política contra la mujer del presidente del Gobierno. "Nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios y las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros donde está su marido, el propio presidente del Gobierno", clamó este pasado fin de semana Isabel Díaz Ayuso.

Creo que va siendo hora de que Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez den explicaciones, porque es un clamor en España lo que sucede.@IdiazAyuso pic.twitter.com/84nB8tPuHH — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) March 25, 2024

Y, precisamente, en esas pocas palabras ha condensado la presidenta de la CAM no solo la principal diferencia con respecto al supuesto fraude a Hacienda por el que está siendo investigado su novio sino que, además, ha expuesto una de las claves que afectan de lleno a Pedro Sánchez: un hecho -que también debe ser dilucidado, por supuesto-, el de la pareja de Ayuso, transcurre en el más estricto entorno privado pero el otro, el de la mujer del Presidente, tiene trascendencia pública. No son comparables. Hacer negocios privados no es ni parecido a que una empresa contrate con la Administración Pública o a que, previo acuerdo en el Consejo de Ministros, el Gobierno rescate -con dinero de todos- a una empresa con la que Begoña Gómez mantenía relación empresarial.

La "persecución" a Ayuso

"A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo", ha aseverado la presidenta de la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha denunciado "una persecución desproporcionada" por parte del "entorno de Moncloa".

Para mayor contraste de situaciones, a pesar de que Ayuso no tiene ningún tipo de implicación en los negocios particulares de su pareja, que nada afectan a la Administración que dirige, y no hay ningún conflicto de intereses -sí palmario en el caso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez-, ha dado sobradas explicación con preguntas de los periodistas incluidas. Algo que no ha hecho el presidente del Gobierno que por doquier, paradójicamente, enarbola la bandera de la "transparencia" y rendición de cuentas.

"Pretenden reducir el caso de corrupción de un secretario general, y que también es ministro, al caso de un asesor. Y eso sí, el de un particular a la categoría de un ministro. Pues va a ser que no", ha denunciado desde Santiago de Chile Isabel Díaz Ayuso.

Ya en foro privado, el Partido Popular, desde lo nacional hasta a nivel regional, tal y como ha podido confirmar ESdiario, cierra filas en torno a Ayuso. No solo eso. Cataloga de recalcitrante "machismo" -dicho textualmente, incluso, por Feijóo- el que carguen contra una mujer, Ayuso, lo que supuestamente ha cometido un hombre, su novio.

Los de Feijóo no descartan llamar en el Senado a Begoña Gómez

Frente a la "cacería" contra Ayuso, califican a este periódico fuentes de Génova, con públicas filtraciones de información fiscal privada de su pareja incluidas, "intolerable en una democracia", aseveran las mismas fuentes, desde el PP nacional han querido dar una lección de ética al PSOE y Gobierno.

"Nosotros no fiscalizamos ni a las parejas, ni a las familias, ni a los entornos. Fiscalizamos la acción y la posición y la actitud de los políticos, que son los que tienen que dar cuentas ante los ciudadanos por qué hacen, cuándo lo hacen y cuáles son sus motivaciones y si son ajustadas a derecho", ha asegurado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz del PP Borja Sémper.

En otras palabras, sin descartar -tampoco confirman- el que reclamen en la comisión de investigación que los populares están articulando en el Senado -en el que cuentan con mayoría absoluta- la comparecencia de Begoña Gómez, inciden fuentes de la dirección del PP a ESdiario que "el foco está en Pedro Sánchez, no en Begoña Gómez".

#EnDirecto | Sémper (PP): "He visto hablar de 'fachosfera', señalar a empresarios, insultar a Feijóo, se habla de su mujer... He visto de todo. Es sonrojante que Sánchez, que se dedica a mentir e insultar, hable de polarización asimétrica. Lo que hay es una indignidad asimétrica" pic.twitter.com/YiPoLIWZsZ — Europa Press (@europapress) March 25, 2024

Esto es, que Begoña Gómez tendrá muy posiblemente que dar explicaciones para dilucidar hasta qué punto Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, ha incurrido en un conflicto de intereses al rescatar Air Europa. Máxime cuando la compañía mallorquina ya ha reconocido que la mujer del líder del Ejecutivo estuvo en su sede en dos ocasiones para reunirse con Javier Hidalgo -quien también llegó a negociar con el comisionista del caso Koldo- justo antes de que la aerolínea fuera rescatada con fondos públicos.

En este contexto, el portavoz de los populares ha explicado que se investigarán, además, todas las ramificaciones de esta trama "que afecta a seis ministerios, a dos secretarios de organización del PSOE y a dos expresidentes autonómicos socialistas".

En conclusión, ni en el fondo ni en la forma el inventado caso Ayuso no tiene comparación posible con el real "caso Sánchez", como denominan en Génova.