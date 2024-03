Junts denigra al PSOE por sus excusas de la amnistía: “no te lo crees ni tú”

El líder del PSC, Salvador Illa, afirma que “no se hace por ayudar a Puigdemont sino por Cataluña” y el secretario general de Junts, Jordi Turull, le humilla: "el PSOE cede con tu sí servil"

Parece que desde Junts, el partido del prófugo catalán Carles Puigdemont, no están muy por la labor de poner en práctica la “convivencia” que según el PSOE va a traer la ley de amnistía a Cataluña. Es más, desde Junts aprovechan cualquier oportunidad para humillar al PSOE y dejar claro las cesiones de Pedro Sánchez. Ahora, con un choque público entre el líder del PSC, Salvador Illa, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

El ex ministro y secretario general de los socialistas catalanes, Salvador Illa, afirmaba en una entrevista y en sus redes sociales la teoría sanchista de que “la amnistía no es para ayudar a Carles Puigdemont, es para ayudar a Cataluña. Los presupuestos no son para salvar a Pere Aragonès, son para salvar a Cataluña. En el congreso del PSC no pensaremos en un proyecto de partido, pensaremos en un proyecto de país”, defendiendo los pactos del PSOE con Junts y ERC tanto en España como en Cataluña.

Sin embargo, Jordi Turull, una de las manos derechas de Carles Puigdemont, ha salido a amargarle el argumento a Salvador Illa. “Eso no te lo crees ni tú”, contesta el secretario general de Junts contundente al ex ministro.

“Cualquier propuesta ambiciosa que sale de Cataluña, para mejorar su autogobierno, su financiación, para poner fin a la represión… Siempre ha tenido tu ‘no’ como respuesta. Es cuando el PSOE se ve obligado a ceder cuando entonces llega tu ‘sí’ servil”, reprocha Jordi Turull al líder del PSC.

Desde el PP ironizaban con esta nueva humillación de Junts al PSOE. “Eau de reconciliación, el perfume de la amnistía”, indicaba el concejal en Barcelona, Juan Milián.