El nuevo líder del PSOE de Extremadura se estrena ‘haciendo un Page’ a Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, sucesor del histórico Fernández Vara, ha asegurado estar en contra de la amnistía en una entrevista en Onda Cero en la que no ha parado de dudar en sus respuestas

El PSOE tiene un problema también en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo, actual presidente de la Diputación de Badajoz y nuevo secretario general del partido socialista después de las primarias del pasado sábado, está en contra de la amnistía. El sucesor del histórico Guillermo Fernández Vara se alía así con las tesis de García-Page, verdadero quebradero de cabeza de Pedro Sánchez y sus pactos con los independentistas catalanes.

"No soy un claro defensor de la amnistía porque entiendo que hay una situación que realmente no me gusta. También es cierto que para haber llegado a la amnistía, lógicamente, ha habido una falta de política en los gobiernos de Rajoy", ha agregado, reprochando al PP que cuando gobernó se llegó a celebrar "un referéndum ilegal" y huyó de España "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Estas declaraciones las ha realizado Gallardo este lunes al ser entrevistado por Carlos Alsina en Más de Uno, de Onda Cero. Durante toda la entrevista, ha llamado la atención la incomodidad exhibida por el nuevo secretario general del PSOE en Extremadura, que, al final de la misma, ha acabado aceptado estar "en contra" de la amnistía.

Alsina deja en ridículo al nuevo secretario general del PSOE en Extremadura



Vedlo hasta el final pic.twitter.com/gwDLuswPL4 — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 4, 2024

"No me gusta la amnistía", ha dicho Gallardo, que después ha matizado explicando que es "la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha en este país", ha afirmado el ganador de las primarias para dirigir el PSOE extremeño, añadiendo que la medida de gracia "es un intento de resolver" la situación de España tras "una falta de política" durante el último Ejecutivo que ostentó el PP.

El secretario del PSOE extremeño y la amnistía

Sobre cómo ha sido recibido su triunfo en Ferraz, Gallardo ha asegurado no saber "cuál era el candidato preferido de Ferraz" y él se define como el "el candidato de la militancia". "He sido elegido secretario general para defender esta tierra", ha reconocido ante un Alsina que, incluso, ha sonreído en alguna ocasión al comprobar las dudas del presidente de la Diputación de Badajoz.

El propio Gallardo ha admitido no saber por qué ha ganado, si bien espera que su victoria se deba porque es "el mejor candidato para ganar a la derecha en Extremadura". También ha destacado que cuando los candidatos son votados por la militancia supone un "reflejo" de lo que quiere la sociedad para que "tengan autonomía" y "defiendan a su pueblo".