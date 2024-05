Candidato del PP catalán acorrala a Illa en un debate del que sale trasquilado

“Yo doy mi opinión libremente, pero Illa con Sánchez es genuflexión pura, aquí un siervo, un esclavo”, desmonta el popular Alejandro Fernández al líder del PSC

No fue un buen día para el candidato del PSC en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Salvador Illa salió mal parado del debate de los candidatos catalanes de TVE hasta el punto que se enfadó cuando dejaron en evidencia las mentiras de los socialistas. El candidato del PP catalán, Alejandro Fernández, con su particular verbo afilado fue el que más acorraló al candidato del PSC y ex ministro hasta con una curiosa comparación con José Luis López Vázquez.

Salvador Illa lanzó una pulla a Alejandro Fernández a cuenta del retraso de Alberto Núñez Feijóo en nombrarle candidato, pero el candidato del PP catalán respondía con ironía apuntando a “la falta de elegancia de Illa que denota que a lo mejor no es tan educado como quiere aparentar que se ha referido a mi relación con Feijóo. Y efectivamente, yo soy un catalán un tanto rebelde. Cuando mis principios y valores están encima de la mesa doy mi opinión y la doy libremente”

“A diferencia de usted que cuando aparece Pedro Sánchez es genuflexión pura y hace como el gran José Luis López Vázquez, aquí un siervo, aquí un esclavo, en aquella película”, lanza Alejandro Fernández al candidato del PSC, añadiendo que “estoy muy orgulloso de formar parte de un partido político en el que se puede discrepar en público y que haya un debate en el que soy candidato”.

El candidato del PP catalán reprocha al PSOE que “ustedes, el Partido Socialista, han expulsado a un héroe de la libertad llamado Redondo Terreros por discrepar de la amnistía, algo que por cierto hace la mitad de su electorado”. “Ustedes se han comportado de un modo sectario”, subraya Alejandro Fernández dejando mudo a Salvador Illa en el debate de TVE.