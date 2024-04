Este es el siniestro capítulo de House of Cards que Sánchez copia paso a paso

El presidente no es original ni en su estrategia, que es un calco del episodio 65 donde Frank Underwood anuncia su dimisión en diferido como presidente acorralado por casos de corrupción

Por muy insólita que nos parezca la actitud de Pedro Sánchez, muchos ya la hemos visto antes, aunque no lo recordemos. El presidente del Gobierno está siguiendo el mismo guion que Frank Underwood en la famosa serie política House of Cards. Y no, no es una comparación al uso. Es que hay un capítulo en concreto en el que Kevin Spacey hace exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez ahora.

En concreto, el episodio 13 de la temporada 5, el capítulo 65 de la serie, es precisamente la misma estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez. Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, está acorralado ante los casos de corrupción que azotan a su Gobierno, y ante un tribunal anuncia su dimisión en diferido: “mañana a las 6 de la tarde presentaré mi dimisión como presidente de EEUU”. Igual que Sánchez, que ha ampliado el plazo de 24 horas a cinco días para aumentar el drama.

🔴La estrategia de Pedro Sánchez está calcada de la serie House of Cards, dimitir para quedarse.

Él es culpable, pero el pueblo español también...👇 pic.twitter.com/HZmsUyB1Kd — Raclo (@Raclo20) April 25, 2024

Frank Underwood deja además varias frases y reflexiones que aplica el sanchismo: “no necesitan que defiendan nada, sólo que me ponga de pie” o “están enganchados a la acción, da igual lo que haga, siempre que haga algo estarán encantados”, indica Kevin Spacey. “Al final da igual que me adoren o me odien, siempre y cuando gane. Se acabó el bien o el mal, es una cuestión de estar dentro o fuera” subraya Frank Underwood como si tuviera una bola de cristal del sanchismo.

Por cierto, la resolución en el siguiente capítulo es que a Frank Underwood le suplican que no dimita y se mantiene en el cargo a pesar de las corruptelas de su Gobierno… ¿Les suena de algo con lo que está pasando? No es casual que House of Cards sea la serie de referencia de personas como Iván Redondo, ex mano derecha de Pedro Sánchez de quien aprendió tanto ¿Acabará el lunes Sánchez su particular House of Cards como Kevin Spacey?