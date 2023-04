Isabel Díaz Ayuso ya tiene canción y lema para intentar arrasar el 28M

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a confiar para el 28M en el lema "Ganas" con el que arrasó en el congreso regional de los populares el pasado 4 de mayo.

Isabel Díaz Ayuso ya tiene el lema con el que intentará volver a ganar la presidencia de la Comunidad de Madrid: "Ganas". Un eslogan simple pero efectivo que ya le sirvió y trajo suerte para arrasar el pasado 4 de mayo y alcanzar la propia presidencia del PP en la región capitalina. No solo el eslogan, también hemos conocido la canción que acompañará los diferentes actos de la dirigente popular.

"Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el PP de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, que se tienen o no. No se pueden imponer". Así ha anunciado la propia Ayuso que vuelve a repetir esta fórmula ganadora a Carlos Herrera en una entrevista en la Cadena COPE.

En la misma también ha hecho referencia y ha utilizado su eslogan para hilar y pedir a los madrileños que acudan a las urnas a votar: "Creo que hay que ir a las urnas con ilusión y alegría y alcanzar los porcentajes de participación del 4 de mayo que fueron espectaculares, no vale ganar por la mínima ni heredar las cosas. Defender un modo de vida liberal, abierto, bravo, como se hace en Madrid se tiene que hacer con esas ganas".

#GANAS



Ese será el lema de la campaña de @IdiazAyuso. Así lo ha anunciado en @HerreraenCOPE. pic.twitter.com/47q2zNRbOQ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 12, 2023

Además, como muestra de su ambición, ha asegurado que su rival es el proyecto político de Pedro Sánchez. En esta misma entrevista la dirigente madrileña también ha apelado a Vox a la unidad en la región y le ha afeado los "impedimentos" que le ha puesto últimamente a su proyecto con el rechazo del partido liderado por Rocío Monasterio a propuestas como el incentivo fiscal para atraer inversión extranjera que tumbó en el último pleno de la Asamblea de Madrid.

"Creo que lo que estamos haciendo no puede tener tantos impedimentos y tantas dificultades como últimamente a mi se me está poniendo desde este partido. Apelo a unirnos en Madrid. Luego ya a partir de ahí su deriva a mi... Ya no la puedo ni defender ni la comprendo", ha expuesto la mandataria popular..

Para Ayuso, una de las tareas es analizar por qué en algunas ocasiones votantes del PP dieron un paso hacia otro partido. Ve probable que esta fuga fuera porque "no vale con una buena gestión, sino con una defensa de unos valores y una forma de ver la vida". Entiende que su proyecto va en esa línea, "mostrar el mejor PP", y ha sacado pecho de que en su caso ella "acierta", porque si no se consigue en algunas ocasiones "aunque se tenga razón" se le está dando "a los enemigos de España y al sanchismo".