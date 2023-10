El Gobierno intenta apuntarse el tanto con Leonor pero su plan se desmorona

A la ministra portavoz se le llena la boca de halagos a la jura de la Princesa pero la realidad es que sus socios y hasta parte del Ejecutivo faltará a la cita por no sentirse representados.

A Pedro Sánchez siempre le van a perseguir sus famosos cambios de opinión. Vaivenes de ideas y principios que han acabado con la cesión de la amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo para volver a ser presidente del Gobierno. Todo va por el camino que dicta el fugado Puigdemont al líder del PSOE, que gana tiempo mientras culmina lo que muchos consideran una traición al estado español.

Junts, ERC, Bildu y compañía no son precisamente socios “fáciles” de defender. Más aún en un estado democrático. Es por ello que, en medio de estas negociaciones que Sánchez defiende asegurando que lo hace por el bien de España, surgen nuevos episodios que ponen al Gobierno entre la espada y la pared. Ha pasado durante toda la legislatura con Podemos y seguirá pasando en un futuro con Sumar.

En este caso, el discurso antimonárquico de los separatistas catalanes y vascos tira por tierra los halagos y las buenas palabras que desde el Gobierno lanzan sobre la jura de la Constitución de la princesa Leonor para intentar salvar la papeleta. Una vez más salen retratados. Mientras ellos lo elogian sus socios reniegan de ello y le darán plantón para alardear de su republicanismo.

Es por ello que este lunes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha visto en esa tesitura de hablar bien de la princesa y contestar a la vez a la pregunta sobre sus socios. Como suele ser habitual, sonrisa de cortesía para pasar el trago y respuesta genérica para salvar la papeleta.

Ninguno de los socios de Sánchez estará presente

La también encargada de Política Territorial habla de “la gran trascendencia histórica y simbólica” de la jura mientras los que les van a apoyar la insultan con sus decisiones. "El Gobierno estará prácticamente al completo, le hemos concedido mucha importancia y le hemos tratado con mucho mimo, un hito muy importante”, ha expresado Rodríguez al ser preguntada por las ausencias de ministros de Podemos y de grupos como ERC, Junts, PNV, Bildu o BNG.

Hay que destacar ese “prácticamente al completo”, siendo una realidad que le quita el sentido a la segunda parte de la frase de “tratar con mucho mimo”. Y es que, si realmente la trataran con el mimo del que presumen, primero no pactarían con ellos y segundo, una vez que no hay marcha atrás, una crítica no estaría de más.