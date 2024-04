Borja Sémper desmonta al PSOE y la última resurrección que hacen de Franco

El portavoz del PP se sorprende de que “ante el anuncio de leyes de concordia que pretenden ensanchar y ampliar la consideración de víctimas, el Gobierno se niegue”

El PSOE ha vuelto a sacar el comodín de Franco. Nada nuevo en la estrategia socialista pero parece que en Moncloa creen que agitando al dictador tras más de 40 años muerto sigue teniendo rédito. Así, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno llevará al Constitucional las leyes de concordia -que sustituyen a las de memoria- de Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. El portavoz de la ejecutiva del PP, Borja Sémper, ha desmontado en dos minutos en el nuevo truco sanchista.

Borja Sémper deja en evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera sabe qué va a hacer, entre otras cosas porque las leyes que dicen que van a recurrir ni se han aprobado. “No he entendido muy bien qué es lo que anuncia el Gobierno porque lo que ha contado el ministro en su comparecencia es que ha encargado un informe sobre este asunto que elevará al Consejo de Ministros”, indica el popular.

"En segundo lugar, yo entiendo que las Comunidades Autónomas, lo mismo que ha aprobado una ley, la pueden derogar. Y, en tercer lugar, me llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y que pretenden ampliar la consideración de víctimas, el PSOE se niegue", resalta Borja Sémper sobre el nuevo conejo en la chistera del PSOE.

Borja Sémper ha subrayado que “al PP le parece muy bien y razonable lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente". "¿Es que hay alguien en este país que no quiera resarcir a ninguna víctima de ninguna injusticia? ¿Hay alguien? A mí me parecería verdaderamente sorprendente", ha indicado al sanchismo, que no quiere que las leyes de concordia anunciadas abarquen hasta 1931 ¿Es que tienen algún crimen del que avergonzarse en esa época?