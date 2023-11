La amnistía de Sánchez ya llegó a la Justicia de la UE: un abogado la recurre

Un comunicado ciudadano dirigido al Parlamento Europeo para que ayude a "detener" la Ley de Amnistía y "preservar" el Estado de Derecho ya cosecha, además, más de 300.000 firmas.

Hace dos semanas el PSOE registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de amnistía. Con esta concesión a Junts y ERC, entre tantas otras, Pedro Sánchez consiguió ser investido presidente del Gobierno. Sin embargo, se está encontrando con múltiples obstáculos en su camino para sacarla adelante: el PP ya anunció que, una vez que sea aprobada, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional ya que consideran que es del todo "inconstitucional"; además, en el Senado los de Feijóo -con su mayoría absoluta- están tratando de obstaculizar su aprobación con un "choque institucional" sin precedentes entre la Cámara Alta y Baja; y, ahora, un abogado ha presentado un recurso particular ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) porque ve claros indicios de que la ley atenta contra la separación de poderes.

El abogado y empresario Curro Nicolau, quien ha ofrecido una entrevista a ESdiario, pretende que la Unión Europea actúe cautelarmente contra la proposición de ley de amnistía: "Es un recurso que he planteado frente al Tribunal General. Es un tribunal específico para casos de particulares. En este caso, es un recurso de anulación que se presenta al amparo de lo previsto en el artículo 19.2 del Tratado de la Unión Europea, que permite a cualquier particular aproximarse al Tribunal cuando alguna institución no está actuando", explica a este periódico.

En cuanto a la motivación, el abogado señala que decidió "emprender esta acción ya que considero que la Comisión Europea debería velar por la aplicación del Derecho comunitario y en este caso creo que la proposición de ley no va muy encaminada a respetar el Estado de Derecho", destaca a ESdiario.

Por su parte, en cuanto a la constitucionalidad o no de la Ley de Amnistía, Curro Nicolau remarca que "yo no estoy cuestionando tanto si admite o no la Constitución española la figura de la amnistía. Probablemente sí que la admita, ya que existen algunos precedentes en el contexto español". La amnistía, sin embargo, es algo que chica con la "separación de poderes" porque "en este caso la injerencia en el Poder Judicial y el artículo dos del Tratado de la Unión Europea deja muy claro que todos los Estados miembros deben configurarse como un Estado de Derecho y la separación de poderes debe respetarse", asevera.

Con lo cual, añade Curro Nicolau, "veo en esta proposición de ley [de amnistía], concretamente en algunos artículos como puede ser el 4.4, donde quizá no se ha respetado tanto lo que sería el esa injerencia en el Poder Judicial", alega. "Y es ahí donde sí que creo que el derecho comunitario se ve afectado y por tanto creo que las instituciones comunitarias deben velar por el cumplimiento del derecho comunitario", sentencia a este periódico.

Manifiesto ciudadano dirigido al Parlamento Europeo contra la amnistía

No solo este recurso ante el TJUE. Un manifiesto ciudadano contra la amnistía ya acumula más de 300.000 firmas en menos de 24 horas.

"Confiamos en la Unión Europea para detener esta alianza antidemocrática e inmoral (en referencia al acuerdo entre PSOE y Junts), y preservar el Estado de Derecho y la separación de poderes en España. No fallen a los ciudadanos españoles y europeos", se reclama en en el manifiesto que subraya que "la democracia española está en riesgo".

La advertencia, se lee en el texto, se centra en la amenaza que representa para España y la Unión Europea el acuerdo entre el PSOE y Junts, con el fin de obtener respaldo durante la reciente investidura de Pedro Sánchez. En particular, se destaca la concesión de amnistía a aquellos encausados por su participación en el procés y la adopción del relato independentista catalán en relación con la cuestión del lawfare.

En este sentido, además de aplaudir la determinación del Parlamento de llevar a cabo un debate en Bruselas este miércoles sobre la Amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España, se insta a la Unión Europea a tomar medidas. "Constituye una grave amenaza para el proyecto europeo. La UE debe intervenir antes de que la situación se torne irreversible", se advierte.