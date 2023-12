Indignación contra Sánchez por "vender" Pamplona a Bildu: desde Ayuso a Sayas

Múltiples políticos del PP y de Vox, además de miles de internautas, han mostrado su indignación por la moción de censura apoyada por el PSOE que otorgó la Alcaldía de Pamplona a Bildu.

El Ayuntamiento de Pamplona ya está en manos de EH Bildu. Y todo gracias a una moción de censura, apoyada por el PSN-PSOE, que arrebató la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN, en favor de Joseba Asirón, de EH Bildu.

De este modo, tal y como venimos avanzando en ESdiario, Pamplona es el territorio de mayor peso que EH Bildu ha conseguido a raíz de las elecciones del 28M después de que el PP lograra, sumando apoyos a otras fuerzas políticas, arrebatarles algunos sustantivos ayuntamientos como el de Vitoria, Durango o la diputación de Guipúzcoa.

“Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces”, decía Pedro Sánchez en el año 2015. "El PSN y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada", insistía posteriormente en 2019 el ya -por aquel entonces- líder de un Ejecutivo en funciones. Más recientemente, hace poco más de un mes, y durante su debate de investidura, Sánchez preguntó en el Congreso: "¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento?", recalcando que el PSOE no le había otorgado la Alcaldía a Bildu.

En un nuevo cambio de opinión de Sánchez, necesario para revalidar su estancia en La Moncloa, el PSOE ha pactado flagrantemente con Bildu otorgándole el mando de la capital de Navarra. Y tal pago, como era de esperar, ha conllevado infinidad de críticas por parte de la oposición y de los internautas.

Feijóo y Ayuso, muy críticos con Sánchez

"Pedro Sánchez termina 2023 brindando con Bildu. Ha llevado al PSOE fuera del constitucionalismo, del sentido común y de la dignidad", aseveró Feijóo en el balance del año que protagonizó este jueves. "Hay que reconocer que el único logro de Sánchez en 2023 ha sido su investidura. Pero es una investidura que lleva aparejadas la ley de amnistía, comisiones de investigación para difamar a los jueves, asegurar desde el propio Gobierno que en España existe lawfare, y una ley que despenaliza insultos a la Corona", ha agregado.

Sánchez "ha vendido la ciudad al brazo político de ETA", aseveró, por su parte, Isabel Díaz Ayuso. "Lo que está sucediendo es corrupción moral. Si los peores criminales gobiernan, maniobran la historia, se anexionan regiones, si después de todo lo que está sucediendo ganan años de políticas de extorsión, de muerte, de tierra quemada, de manipulación de los medios y de la educación, los navarros, los vascos y todos los españoles estaremos perdidos", ha advertido.

Adanero y Sayas hablan de "infamia"

Los conocidos diputados navarros Carlos García Adanero y Sergio Sayas también han compartido su honda indignación por el pacto entre el PSOE y Bildu en Pamplona, quienes lo consideran una traición de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

"A cambio Bildu le da a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. Es normal que estén contentos. Sánchez lleva cuatro años blanqueando a Bildu y hoy pone el colofón a ese blanqueamiento. A cambio le han dado la presidencia", ha reprochado Adanero este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona. "Dónde quedan los 27 vecinos de Pamplona asesinados por ETA y cuyo asesinato no han condenado desde Bildu ¿Dónde quedan los ocho crímenes sin resolver en Pamplona? Su objetivo político es hacer de Pamplona la capital de Euskal Herria y la independencia para hacer una república vasca", subrayó.

Sánchez, ¿y los 27 vecinos de Pamplona asesinados por ETA?

Por su parte, el diputado Sergio Sayas ha recriminado que "Hoy en Pamplona se ha impuesto la infamia. Sánchez, Navarra no olvidará vuestra traición".

Además, denunció el que tuvieran que salir escoltados del consistorio: "Hoy en Pamplona los de Bildu recordándole a Sánchez lo que son. Gracias a la Policía Nacional y a la Policía Municipal de Pamplona por escoltarnos a la salida del Ayuntamiento mientras los amigos de Sánchez nos insultaban e increpaban. Luego dirán que lo hacen por la democracia", publicó en su cuenta personal de X.

Catarata de críticas en redes sociales

Han sido muchos los políticos y los internautas los que han hecho denotar su malestar con el pacto entre PSOE y Bildu en Pamplona en sus redes sociales.

"Hoy se consuma la traición. El pacto entre Sánchez y los terroristas. Y no, no es una broma. Sánchez dará hoy la alcaldía de Pamplona al brazo político de ETA. Haremos frente a esta ignominia en las calles, en las instituciones y en los tribunales", publicó Vox Navarra en su cuenta de X.

"Pamplona, 28 de diciembre de 2023", escribió la popular Cayetana Álvarez de Toledo.

"Sánchez entrega la alcaldía de Pamplona a Bildu por un día más en Moncloa. Hoy, el PSOE hace una infame moción contra los constitucionalistas junto con quienes aún no han condenado el terrorismo de ETA. Esa es la realidad y Sánchez jamás podrá borrar ese pasado criminal", aseveró en su cuenta de X la número 3 del PP Carmen Fúnez.

"Lo de Pamplona indigna, pero no debería sorprender: es un paso más de un proceso al que la mitad de los españoles no estamos invitados y que pretende liquidar el pacto constitucional del 78. Un Frente Popular 2.0, que llama "convivencia" a dividir España en 2", afirmó, por su parte, Alejandro Fernández, el líder del PP de Cataluña.