Rufián tritura la coartada de Sánchez y no duda en retarle con el referéndum

Si algo ha desmostrado el portavoz de ERC este martes nada más subir a la tribuna del Congreso es que para el independentismo no se trata de amnistía si no de independencia. Por que como había advertido minutos antes el portavoz de Junts, Gabriel Rufián ha sacado a relucir de inmediato su verdadero objetivo.

"La ley puede gustar muy poco, puede gustar mucho o regular, pero es una ley aprobada por la inmensa mayoría de este hemiciclo. Esto es de primer de democracia"."En Cataluña estamos preparados para ganar o perder un referéndum. ¿Lo están ustedes?", ha clamado en una frase que quedaba reflejada en la retransmisión del canal parlamentario oficial.

Ya después, Rufián ha dedicado su intervención atacar al PP.

#EnDirecto | Rufián a Feijóo: "¿Está de acuerdo con manifestaciones que cantan 'Cara al sol'? ¿Que gritan 'alzamiento nacional ya'? ¿Que dicen 'Felipe felón', 'Musulmanes no, España no es un zoo', 'Marlaska maricón' o 'Irene Montero es una puta'?. Usted aún no lo ha condenado" pic.twitter.com/FmJmsQdpYO