Podemos patalea, pero no se va del grupo Sumar: “nos han echado del Gobierno”

Los morados señalan directamente a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz como responsables de una operación para “expulsarles” y lo califican de “error político” pero no rompen la coalición

Lo que era un secreto a voces, la exclusión de Podemos del Gobierno del PSOE y Sumar, sobre todo tras la maniobra fallida de Nacho Álvarez, ha sido confirmado y los morados no tendrán ningún ministro en el nuevo ejecutivo. Yolanda Díaz ha sido inmisericorde y no les ha dejado ninguna cartera y los podemitas no han tenido más remedio que salir a patalear, pero con eso se quedan, con el enfado y sin ministros.

En un día negro que empezaba con la victoria de Javier Milei en Argentina y que los principales dirigentes de Podemos han lamentado, luego se iban filtrando los nombres de los ministros donde no estaba ni Ione Belarra, ni Irene Montero ni nadie del núcleo de Podemos. Tras la confirmación de Moncloa, la propia Belarra dejaba por escrito en redes sociales la postura: “Hoy se confirma la decisión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de vetar a Podemos en el Gobierno”, señalando a los dos culpables.

“Nos han echado del Gobierno” era la frase más repetida entre los podemitas, verbalizada por su portavoz Pablo Fernández. La ya ex ministra Ione Belarra lo calificaba de “una decisión no sólo injusta sino ante todo un grave error político porque en el bloque progresista nos necesitamos todas, especialmente el motor de las transformaciones más ambiciosas”.

El ex portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, purgado en su día de las listas de Sumar, insistía en señalar a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz como los artífices de una operación para “expulsarles” del Gobierno, y señalaba que en su día el PSOE ya intentó comprarles con cargos pero ellos no se vendieron.

Pero en eso se ha quedado Podemos, en la crítica, porque sus cinco diputados siguen dentro del grupo de Sumar y por ahora no abandonan la coalición ni se van al grupo mixto, una amenaza que había deslizado el ex líder Pablo Iglesias. El fundador de Podemos, por cierto, junto con Juan Carlos Monedero, no se ha expresado aún de la exclusión de Podemos del Gobierno y mantienen silencio sobre este asunto.

Desde Podemos, que han explicado su purga en que “en el Consejo de Ministros no haya nadie que incomode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder mediático”, han insinuado que “actuarán con autonomía” de Sumar, sin concretar nada más, sólo que criticarán al Gobierno, como han hecho ya con la continuidad de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.