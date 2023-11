Guerra de Sumar y Podemos tras la investidura de Sánchez: renuncia Nacho Álvarez

Nacho Álvarez deja todos sus cargos en Podemos tras haberle ofrecido Yolanda Díaz ser ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez y Belarra haberle impedido de tal posibilidad.

Guerra total entre Podemos y Sumar tras la investidura de Pedro Sánchez. Y la víctima ha sido Nacho Álvarez, quien ha tomado la decisión de renunciar a todos sus cargos en Podemos y regresar a su labor como profesor en la universidad. Este movimiento se produce después de que Yolanda Díaz, líder de Sumar, propusiera a Podemos que se unieran al nuevo Gobierno con Álvarez como ministro. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por su partido, y como resultado, el hasta ahora secretario de Estado de Derechos Sociales ha anunciado su dimisión.

Agradezco la confianza que ⁦ @Yolanda_Diaz_⁩ deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba.



En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte. pic.twitter.com/wTUvTqJ5Jj — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 17, 2023

"Estoy orgulloso de haber formado parte de esa historia, como miembro de la dirección del partido, como Secretario de Economía y también como Secretario de Estado de Derechos Sociales en el Gobierno de Coalición. Han sido muchas las horas de trabajo y muchos los esfuerzos personales", escribió el propio Nacho Álvarez en su comunicado de despedida.

"Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva del partido. Considero por tanto que lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva", anunció el hasta ahora miembro de Podemos.

"Agradezco mucho la confianza que Yolanda Díaz ha puesto en mí pero yo no voy a aceptar ser ministro del próximo gobierno si la dirección de mi partido no lo comparte ni lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo institucional al margen de la organización de la que uno forma parte", anunció Álvarez.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le respondió a su carta de despedida asegurando que: "Me produce una enorme tristeza esta noticia. Gracias Nacho por todos estos años en los que he tenido la oportunidad de comprobar tu valía profesional y personal. Podemos no se merece estas estratagemas que ponen a nuestra gente a los pies de los caballos", escribió en su cuenta personal de X.