Sonrojo de Diana Morant: “hablé con Ábalos 5 veces en la vida” ¡Si fue su nº 2!

La ministra de Ciencia y líder del PSPV busca desmarcarse de su ex compañero de lista por Valencia y defiende su expulsión frente a los abalistas que critican la decisión de Ferraz

La ministra de Ciencia y nueva líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, está haciendo esfuerzos por distanciarse del que fuera su compañero, José Luis Ábalos -40 años en el PSOE de Valencia-, hasta cancelando actos en municipios donde el alcalde sea amigo del ex ministro. Pero en esta estrategia la gandiense roza el esperpento cuando en un desayuno informativo ha asegurado que sólo ha visto a Ábalos cinco veces en su vida.

Diana Morant ha asegurado que “no tiene una relación estrecha” José Luis Ábalos y que “apenas he hablado cinco o seis veces en los últimos 13 años desde que entré en política”. La afirmación de la ministra de Ciencia no se sostiene, más cuando Ábalos fue el número 2 de la lista al Congreso por Valencia que encabezaba ella el pasado 23 de julio y por tanto harían campaña juntos, además de que el ex ministro era una figura presente en el PSPV.

La ministra de Ciencia ha defendido además la estrategia de Ferraz con Ábalos que he llevado al ex ministro a irse al grupo mixto y fuera del PSOE, pese a que esto ha irritado a varios alcaldes y concejales socialistas en Valencia cercanos al ex ministro, los abalistas. Para Diana Morant: "el Partido Socialista ha hecho lo que tenía que hacer, caiga quien caiga y aunque duela".

Es más, Diana Morant ha lanzado un dardo a Ábalos reprochando sobre su expulsión que “nosotros no somos jueces pero él se comportó de otra manera ante casos similares cuando era secretario de Organización”. "No vamos a tapar el caso, vamos a ser activos en que se descubra", ha considerado la ministra.