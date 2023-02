Enric Morera, desde 1980 en política ¿Posible destino al Senado?

El presidente de Les Corts y líder histórico del antiguo Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, uno de los fundadores de Compromís, ya asume que no repetirá como diputado tras quedar relegado al puesto 11 de la lista por Valencia. Pero eso no significa que Enric Morera, en política desde 1980 cuando ingresó de joven en el desaparecido Partit Nacionalista del País Valencià, vaya a dejar la profesión. Enric Morera expresó que se siente "con fuerza y ánimos para asumir nuevos retos" y desde Compromís se apuntan dos posibles destinos: entrar en el Consell si hay un tercer Botànic, o por qué no, ir a Madrid, en concreto al Senado, donde la coalición podría usarle como recambio del polémico Carles Mulet. Enric Morera, por ahora, pide “que nadie se preocupe por mí” pues tiene varios negocios en la actividad privada -está muy metido por ejemplo en el mundo de la pilota valenciana-, pero el gusanillo de la política le sigue picando.