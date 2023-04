El Ecce Homo logra el ‘milagro del esmorzar’ y junta a PP, PSOE y Vox

No hay valenciano, de izquierdas o de derechas, que se resista a un buen almuerzo -esmorzar en valenciano-, y más si estamos en Semana Santa y en plena precampaña a dos meses de las elecciones, donde los políticos se afanan en acudir a cuantos más actos, comidas y cenas posibles. Sin embargo, que en un mismo almuerzo acaben hasta tres candidatos a la alcaldía de Valencia, rivales el próximo 28 de mayo en las urnas, es más curioso. El milagro lo obró la cofradía del Santísimo Ecce Homo de la Semana Santa Marinera, que organiza el Lunes Santo uno de los almuerzos más famosos de estas fechas. Por el local de la cofradía se pasaron a comer y a hacer campaña entre pisto y longanizas, con foto con los huevos fritos incluida, la candidata del PP, María José Catalá, la vicealcaldesa y candidata del PSOE, Sandra Gómez, y el candidato de Vox, Juanma Bádenas. Lo que no consigue un buen almuerzo valenciano no lo consigue nadie.