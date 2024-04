Escolar y Pepa Bueno odian al novio de Ayuso

Solo hace falta ver el gran titular de apertura coincidente este miércoles de El País y elDiario: “La pareja de Ayuso aceptó una pena de ocho meses por fraude”. Estaba claro, a renglón seguido tenia que darse una explicación: la estrategia puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para presentarle como “la víctima de una cacería política” era falsa. Entiéndase: no van contra un español privado sino contra la Comunidad de Madrid. Pero, ya se sabe: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.

De hecho una vez se profundiza más en ambas informaciones (por cierto, publicada ya hace semanas, cuando se dieron a conocer los correos del abogado con el fiscal) se comprueba que no se advierte a los lectores que Alberto González Amador (así se llama el novio de Isabel Díaz Ayuso) es un particular más. O sea, solamente es la pareja sentimental de la presidenta madrileña… pero, un particular. Tampoco que los hechos por los que Hacienda lo ha investigado se produjeron muchos años antes de conocerse.

¿Quiere esto decir que ambas cabeceras periodísticas, dirigidas por Pepa Bueno e Ignacio Escolar, ya que no se trata de una “cacería política”, como advierten, no les gusta el novio que tiene Ayuso? ¿Estamos ante el episodio de un nuevo Sálvame para romper una pareja de una famosa? Pues, yo la verdad, si esos medios, según insisten, no desean “cazar” políticamente la pieza de Ayuso es el único sentido que veo a su insistencia con el españolito de a pie González Amador. A.M.BEAUMONT