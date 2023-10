Bono, genio y figura

El expresidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa, José Bono, está en plena forma. Rejuvenecido. Lleva muy bien los 72 años. Su clave: haber dejado la política. Lo asegura él mismo. Eso sí: no abre la boca sobre la situación que vive el país con un Sánchez entregado a la amnistía de Puigdemont, al Bildu de Otegi y a otras “joyas” de aliados. “No podemos hablar”, dice entre risas. Aunque, su propio tono demuestra que no está contento. Pero por más que se le tira de la lengua, no sale de ese gesto tan suyo de encogerse de hombros. El líder socialista ha enmudecido hasta a sus compañeros siempre más locuaces.

A.M. BEAUMONT