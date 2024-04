TelePSOE hace de Broncano su estrella

El presidente del Gobierno vive en un sin vivir obsesivo. Isabel Díaz Ayuso y Pablo Motos se le aparecen todas las noches sin dejarle dormir. Así que su gente no regatea cualquier esfuerzo para que “el jefe” no les diga que no ponen todos los medios para guardarle. “Tus deseos son órdenes”.

La Moncloa, a la presidenta madrileña, ya le está aplicando un escrache permanente en su vida. Son muy buenos pergeñando historietas de “agitprop”. Los medios afines monclovitas no van a parar hasta dejarla sin aliento. Como ya hemos dicho otras veces en “La Mirilla” cualquier nimiedad sirve para minar su imagen. Son constantes tormentas en un vaso de agua. No se le hace crítica política sino personal. Padres, hermanos, novio… se busca la destrucción humana.

Para el presentador de El Hormiguero en Antena 3 el antídoto añorado por los gurús del presidente se llama David Broncano. El cómico de La Resistencia va a llegar a TVE tratando de rebajar las audiencias ganadoras de las noches del primer canal de Atresmedia. Sobre todo, se desea quitar el protagonismo de Motos entre los jóvenes, un electorado esquivo para Sánchez. El coste para todos los españoles de este NODO 'sanchista', además de haber tenido que hacer una revolución en la dirección de la radio televisión pública para imponerlo colocando al frente a una militante socialista, va a suponer 28 millones de euros. Un enorme escándalo de TelePSOE. A.M.BEAUMONT