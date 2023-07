Tengámoslo claro: O volvemos a ir a las urnas en unos pocos meses, porque no se puede atar una investidura o, en poco más de un año, estaremos de nuevo ante otras elecciones anticipadas. Sánchez va a seguir en La Moncloa, no tengo duda. Aunque, en manos de tiburones como Junqueras, Otegi y Puigdemont. Eso es insostenible. A.M. BEAUMONT