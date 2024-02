El coñazo de Sánchez y Puigdemont

Y no me refiero a la tabarra de los actores de los Goya, con la guerra de Gaza y las subvenciones, sin decir media palabra de los dos guardias civiles asesinados en Barbate ni sobre la situación de nuestros agricultores, estando en Valladolid. No, voy con otra tabarra que no es la nuestro cine.

Once de quince fiscales del Tribunal Supremo —conservadores y progresistas— expresan su criterio favorable a que Carles Puigdemont sea investigado por terrorismo. El Parlamento Europeo, por mayoría aplastante, pide investigar al independentista fugado a Waterloo por sus relaciones con Putin para desestabilizar la democracia de la Unión Europea. Así ha transcurrido esta última semana: terrorismo y traición. Fascinante.

Sin embargo, Pedro Sánchez asegura que "los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas". Desde luego, tiene una cabeza como una roca de dura. Nuestro presidente sabe más de leyes que los especialistas y dicta sentencias antes de que haya juicio y, además, lo hace porque, si defiende el Estado Derecho, como sería su obligación, sabe que se queda sin los siete votos de Junts y "colorín colorado" a su cuento de la lechera. Inmoral.

De verdad, la proposición de ley de Amnistía me aburre. Me satura ya. Es un coñazo. Está gastando España una energía con este debate que sería muy importante dedicarla a cuestiones que de verdad preocupan a la gente. Más aún, se está transmitiendo una imagen de improvisación, por parte de aquellos políticos que tienen todos los medios para no vacilar en asuntos complejos, que tira para atrás. El tufo a amateurismo gubernamental es inaguantable.

Así va el PSOE en los sondeos en Galicia. El BNG ya le ha superado y lo va a doblar en escaños. Ferraz pide la hora. Si la campaña dura una semana más el socialismo acaba peleando con Sumar de Yolanda Díaz por tener asientos en el parlamento gallego.

A.M.BEAUMONT