El Golpe de Estado de la pareja presidencial

Supongo que este lunes quienes aparezcan ante los medios, juntos, sean Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Ambos son parte implicada en el asunto del cese voluntario de funciones del presidente para meditar si merece o no la pena seguir. Así que el interés público recae sobre ambos, no sólo sobre el líder del PSOE. Tal cuadro, además, dejaría a las claras que estos días se buscaba argentinizar la política, algo así como crear una complicidad emocional estilo Kirchner, pero a la española.

Luego, el mensaje será nítido. Nos quedamos, nos habéis convencido, pese a que antes de la carta fuisteis demasiado pasotas, hemos visto que las cosas han cambiado, que merece la pena luchar contra los cavernícolas, no podemos permitir que los reaccionarios venzan, habéis superado la prueba, lucharemos por vosotros, eso sí, a partir de hoy no va a temblarnos la mano, la democracia está en riesgo, las fuerzas ultraderechistas y sus cómplices no pueden vencer, así que, ante tal panorama, cualquier medio es legítimo.

Mas tarde La Pareja Presidencial pondrá en marcha su plan. Nadie de los suyos, ni quienes de forma tan entregada les han acompañado en la reflexión estos días suplicando su permanencia, podrá decir otra cosa más que amén. El golpe de Estado estará entonces consumado.

Félix Bolaños elaborará sin tardar una Ley Orgánica para acabar con la separación de poderes que evite que los jueces sigan en su tarea de impedir la victoria total del progresismo. Tal ley recogería la renovación manu militari del CGPJ y dejará las instrucciones judiciales a los fiscales. Por otra parte, creación de un órgano "imparcial" para castigar a los medios y "falsos" periodistas ultras que ejercen malas praxis. El carnet de periodista, a partir de entonces, lo dará un Comité de Expertos presidido por Silvia Intxaurrondo. Basta, de momento, con esas dos medidas para implantar la democracia sanchista.

¿Les parece una hipótesis irreal, imposible, de ciencia ficción, descabellada? A mí también, pero, igualmente, nunca pensé que iba a darse una amnistía a golpistas para que mantuviesen a un presidente en La Moncloa o que el PSOE iba a hacer su aliado preferente a Bildu y, sin embargo, ha ocurrido. Con Pedro Sánchez vamos de hito en hito. Así que nada puede descartarse de antemano. A.M.BEAUMONT